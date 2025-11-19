БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей и джерси сборной России за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
BetBoom приглашает подписчиков принять участие в новом розыгрыше в Telegram. Всего 10 счастливчиков получат фрибеты и фирменный мерч. Победители будут выбраны случайным образом.
В рамках промоакции участник должен:
1. Зарегистрировать аккаунт в BetBoom или войти в существующий
2. Подписаться на официальный канал букмекера.
3. Активировать кнопку «БИНГО» под постом с розыгрышем.
В акции будет 10 призеров. Розыгрыш состоится в пятницу, 21 ноября.
Место
Приз
1-2
Джерси сборной России с автографами футболистов
3-4
Пак болельщика с тематическим мерчем
5-8
Фрибет 5000 ₽
9-10
Фирменный мерч BetBoom
Фрибет предоставляется для 1 пари типа ординар или экспресс. После активации срок действия бонуса составляет 7 суток. Использовать его можно на ставки с кэфами от 1.30 до 3.50.
Все детали акции собраны в ниже.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.11.2025 (19:00 МСК)
Ночные пари в BetBoom участвуют в розыгрыше рандомных фрибетов до 5000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Шанс выиграть фрибеты и фирменный мерч без сложных условий
|➖ Призы строго лимитированы
|➕ Принять участие можно без пополнения счета
Победителей ожидают пак болельщика сборной, футболка с автографами игроков и солидные фрибеты. Для участия достаточно сделать несколько кликов.