19 ноября 11:20
БК BetBoomФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей и джерси сборной России за подписку на Telegram-канал

5000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Легкое участие, реальные призы!

BetBoom приглашает подписчиков принять участие в новом розыгрыше в Telegram. Всего 10 счастливчиков получат фрибеты и фирменный мерч. Победители будут выбраны случайным образом.

Как получить бонус BetBoom до 5000 рублей за подписку на телеграм-канал

Свернуть

В рамках промоакции участник должен:

1. Зарегистрировать аккаунт в BetBoom или войти в существующий

2. Подписаться на официальный канал букмекера.

3. Активировать кнопку «БИНГО» под постом с розыгрышем.

В акции будет 10 призеров. Розыгрыш состоится в пятницу, 21 ноября.

Место

Приз

1-2

Джерси сборной России с автографами футболистов

3-4

Пак болельщика с тематическим мерчем

5-8

Фрибет 5000 ₽

9-10

Фирменный мерч BetBoom

Как отыграть бонус BetBoom до 5000 рублей за участие в тг-конкурсе

Свернуть

Фрибет предоставляется для 1 пари типа ординар или экспресс. После активации срок действия бонуса составляет 7 суток. Использовать его можно на ставки с кэфами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от BetBoom

Свернуть

Все детали акции собраны в ниже.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

21.11.2025 (19:00 МСК)

Ночные пари в BetBoom участвуют в розыгрыше рандомных фрибетов до 5000 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Шанс выиграть фрибеты и фирменный мерч без сложных условий➖ Призы строго лимитированы
➕ Принять участие можно без пополнения счета 

Заключение

Свернуть

Победителей ожидают пак болельщика сборной, футболка с автографами игроков и солидные фрибеты. Для участия достаточно сделать несколько кликов.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
