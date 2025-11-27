БК PARI: фрибет 336 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В основном Telegram-канале PARI объявили еженедельный конкурс. По итогам розыгрыша 50 участников получат фрибеты по 336 рублей. Акция направлена на активную аудиторию, взаимодействующую с публикацией.
Каждый пользователь должен действовать строго по инструкции:
1. Используйте свой действующий аккаунт PARI или заведите новый.
2. Оформите подписку на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Поставьте 🏅 на публикации с розыгрышем.
4. Нажмите «ХОЧУ» для активации участия и ждите объявления победителей.
Всего 50 призовых слотов. Каждому участнику, выбранному случайным образом, начислят фрибет на 336 рублей.
После появления фрибета на счете клиент получает неделю, чтобы задействовать его в ставках. По бонусу можно самостоятельно выбирать рынки, коэффициенты и типы пари.
Желательно заранее разобраться с важными аспектами промо.
Максимальный размер бонуса
336 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
03.12.2025 (17:59 МСК)
С начала лета «Пари» проводит эту акцию каждую неделю. Правила сохраняются, меняется только размер бонуса.
Плюсы
Минусы
|➕ Минимальные требования к действиям участников
|➖ Призы ограничены — всего 50
|➕ Возможность забрать фрибет каждую неделю
Букмекер отметил, что за прошедшую неделю число реакций оказалось минимальным за последнее время. Акцию приостанавливать не планируют и надеются на рост интереса пользователей. Присоединиться к конкурсу достаточно просто.