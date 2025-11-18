Звездопад от БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей за ставки на спорт ночью

Партнерский проект
БК BetBoom начисляет пользователям фрибеты до 5000 рублей за ночные пари. Акция действует каждый день до 21 ноября.
Участнику промоакции нужно:
1. Иметь активный аккаунт в букмекерской компании BetBoom.
2. В сторис БК ознакомиться с правилами промо «Звездопад».
3. С 22:00 до 06:00 оформить не менее 5 пари на любые доступные события.
Каждая ставка должна быть на сумму от 1000 рублей. Коэффициенты — любые. После выполнения условий BetBoom случайным образом начислит фрибет одного из номиналов: 250, 500, 1000 или 5000 рублей. Получать бонусы можно каждую ночь до окончания акции.
Фрибет используется только на 1 пари. Подойдет как ординар, так и экспресс. После начисления фрибет активен 7 дней. Отыгрывать его можно на исходах с коэффициентами от 1.30 до 3.50.
Полный набор условий акции вы найдете в таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.11.2025 (06:00 МСК)
Любители Dota 2 могут принять участие в гонке на PGL Wallachia S6. Топ-игроки получат фрибеты на сумму до 150 000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты каждую ночь
|➖ Случайный номинал бонуса
|➕ Свобода коэффициентов
Ночная спортивная жизнь продолжается. В это время доступны ставки на НХЛ, НБА и другие заокеанские чемпионаты. Событий для беттинга точно хватит. Чтобы получить бонус, игроку нужно заключить пари на сумму минимум 5000 рублей до 6:00 утра.