Звездопад от БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей за ставки на спорт ночью

Участнику промоакции нужно:

1. Иметь активный аккаунт в букмекерской компании BetBoom.

2. В сторис БК ознакомиться с правилами промо «Звездопад».

3. С 22:00 до 06:00 оформить не менее 5 пари на любые доступные события.

Каждая ставка должна быть на сумму от 1000 рублей. Коэффициенты — любые. После выполнения условий BetBoom случайным образом начислит фрибет одного из номиналов: 250, 500, 1000 или 5000 рублей. Получать бонусы можно каждую ночь до окончания акции.