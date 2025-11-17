Ведомости
17 ноября 11:27ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Гонка на PGL Wallachia S6 от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на киберспорт

150000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Поднимитесь на вершину рейтинга!

БК BetBoom приглашает всех фанатов киберспорта принять участие в промоакции Гонка на PGL Wallachia S6. У пользователей есть шанс побороться за часть внушительного призового фонда в 1 000 000 рублей. 

Как получить бонус BetBoom до 150 000 рублей за пари на киберспорт

Свернуть

Внимательно ознакомьтесь с требованиями к участникам:

1. Открыть аккаунт в BetBoom, если вы еще не зарегистрированы.

2. На странице Гонка на PGL Wallachia S6 активировать свое участие.

3. Размещать пари на события турнира PGL Wallachia S6 с кэфом не меньше 1.30.

Для ординаров 1 балл соответствует ставке в 1000 рублей, для экспрессов — 500 рублей. Очки суммируются в онлайн-рейтинге. Если 2 и более игроков набирают одинаковое количество баллов, выше оказывается тот, кто раньше нажал кнопку «Принять участие».

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

120 000 ₽

3

100 000 ₽

4

80 000 ₽

5

60 000 ₽

6

50 000 ₽

7

40 000 ₽

8

30 000 ₽

9-10

25 000 ₽

11-15

10 000 ₽

16-20

7000 ₽

21-30

5000 ₽

31-50

3000 ₽

51-100

2500 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 150 000 рублей по акции Гонка на PGL Wallachia S6

Свернуть

Фрибет расходуется целиком на 1 пари, будь то экспресс или одиночная ставка. Срок действия — 7 дней с момента попадания на счет. Ставки принимаются на исходы с кэфами 1.30-3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Все значимые аспекты акции можно посмотреть в таблице.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.11.2025 (10:00 МСК)

Можно ставить любую сумму без ограничений.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Очки начисляются за любые типы ставок, что добавляет гибкости в стратегии➖ В зачет идут исключительно пари на PGL Wallachia S6
➕ Онлайн таблица позволяет отслеживать прогресс в реальном времени 

Заключение

Свернуть

Любителей Dota 2 ожидают финальные поединки сезона. «Бетбум» приготовил солидные фрибеты для игроков с вершины рейтинга. Чтобы попасть в топ-100, придется поставить достаточно крупные суммы.

Валентин Васильев

