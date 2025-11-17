Гонка на PGL Wallachia S6 от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на киберспорт

Внимательно ознакомьтесь с требованиями к участникам:

1. Открыть аккаунт в BetBoom, если вы еще не зарегистрированы.

2. На странице Гонка на PGL Wallachia S6 активировать свое участие.

3. Размещать пари на события турнира PGL Wallachia S6 с кэфом не меньше 1.30.

Для ординаров 1 балл соответствует ставке в 1000 рублей, для экспрессов — 500 рублей. Очки суммируются в онлайн-рейтинге. Если 2 и более игроков набирают одинаковое количество баллов, выше оказывается тот, кто раньше нажал кнопку «Принять участие».