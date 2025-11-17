Гонка на PGL Wallachia S6 от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
БК BetBoom приглашает всех фанатов киберспорта принять участие в промоакции Гонка на PGL Wallachia S6. У пользователей есть шанс побороться за часть внушительного призового фонда в 1 000 000 рублей.
Внимательно ознакомьтесь с требованиями к участникам:
1. Открыть аккаунт в BetBoom, если вы еще не зарегистрированы.
2. На странице Гонка на PGL Wallachia S6 активировать свое участие.
3. Размещать пари на события турнира PGL Wallachia S6 с кэфом не меньше 1.30.
Для ординаров 1 балл соответствует ставке в 1000 рублей, для экспрессов — 500 рублей. Очки суммируются в онлайн-рейтинге. Если 2 и более игроков набирают одинаковое количество баллов, выше оказывается тот, кто раньше нажал кнопку «Принять участие».
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
120 000 ₽
3
100 000 ₽
4
80 000 ₽
5
60 000 ₽
6
50 000 ₽
7
40 000 ₽
8
30 000 ₽
9-10
25 000 ₽
11-15
10 000 ₽
16-20
7000 ₽
21-30
5000 ₽
31-50
3000 ₽
51-100
2500 ₽
Фрибет расходуется целиком на 1 пари, будь то экспресс или одиночная ставка. Срок действия — 7 дней с момента попадания на счет. Ставки принимаются на исходы с кэфами 1.30-3.50.
Все значимые аспекты акции можно посмотреть в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.11.2025 (10:00 МСК)
Можно ставить любую сумму без ограничений.
Плюсы
Минусы
|➕ Очки начисляются за любые типы ставок, что добавляет гибкости в стратегии
|➖ В зачет идут исключительно пари на PGL Wallachia S6
|➕ Онлайн таблица позволяет отслеживать прогресс в реальном времени
Любителей Dota 2 ожидают финальные поединки сезона. «Бетбум» приготовил солидные фрибеты для игроков с вершины рейтинга. Чтобы попасть в топ-100, придется поставить достаточно крупные суммы.