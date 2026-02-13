Четыре попадания от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за серию ставок на биатлон

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» продолжает серию «зимних» акций. На этот раз БК начисляет бонусы специально для любителей биатлона. Участнику достаточно заключить 4 квалифицирующие ставки в установленный оператором срок.
Участие в промоакции «Четыре попадания» открывается после минимального набора действий. Беттору следует:
Букмекерская контора учитывает ординары и экспрессы. Минимальный коэффициент ставки должен начинаться от 1.50. Минимум на одну игру можно поставить 150 рублей.
Бонусы по указанной промоакции получили типичные условия использования. Букмекерская контора разрешает делать ординары и экспрессы. Минимальный совокупный коэффициент купона — 1.40. Максимум можно поставить на билет с кэфом 100. Выбрать событие и заключить пари нужно в течение 30 дней после выдачи бонуса.
В таблице ниже собрана вся необходимая информация по указанной акции.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.02.2026 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Букмекерская контора засчитывает победы и проигрыши
|➖ Специфический вид спорта
|➕ Минимальная сумма каждой ставки — 1.50
Акция с минимальными требованиями, за которую можно получить небольшой, но приятный подарок. Сам номинал фрибета динамический. Букмекерская контора может выдать и большие суммы.