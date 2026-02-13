Ведомости
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Четыре попадания от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за серию ставок на биатлон

«Балтбет» приготовил бонус для любителей биатлона

Букмекерская контора «Балтбет» продолжает серию «зимних» акций. На этот раз БК начисляет бонусы специально для любителей биатлона. Участнику достаточно заключить 4 квалифицирующие ставки в установленный оператором срок. 

Как получить бонус от 150 рублей в БК Балтбет за участие в промоакции Четыре попадания

Участие в промоакции «Четыре попадания» открывается после минимального набора действий. Беттору следует:

  1. Создать аккаунт в конторе «Балтбет».
  2. Подтвердить участие в промо.
  3. До окончания акции заключить 4 любых пари на биатлон.

Букмекерская контора учитывает ординары и экспрессы. Минимальный коэффициент ставки должен начинаться от 1.50. Минимум на одну игру можно поставить 150 рублей.

Как отыграть бонус от 150 рублей за серию пари на биатлон в БК Балтбет

Бонусы по указанной промоакции получили типичные условия использования. Букмекерская контора разрешает делать ординары и экспрессы. Минимальный совокупный коэффициент купона — 1.40. Максимум можно поставить на билет с кэфом 100. Выбрать событие и заключить пари нужно в течение 30 дней после выдачи бонуса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет

В таблице ниже собрана вся необходимая информация по указанной акции.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.02.2026 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Букмекерская контора засчитывает победы и проигрыши➖ Специфический вид спорта
➕ Минимальная сумма каждой ставки — 1.50 

Заключение

Акция с минимальными требованиями, за которую можно получить небольшой, но приятный подарок. Сам номинал фрибета динамический. Букмекерская контора может выдать и большие суммы. 

Валентин Васильев

