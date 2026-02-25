Чистая победа от БК Марафон: фрибет до 5000 рублей за ставку на Црвена Звезда-Лилль

Партнерский проект
Букмекерская компания «Марафон» запустила специальную акцию к матчу «Црвена Звезда»-«Лилль», в рамках которой игроки могут получить гарантированный бонус за точный выбор победителя. Клиенту достаточно активировать участие на странице предложения и оформить одиночную предматчевую ставку от 500 рублей на чистую победу одной из команд. В случае успеха букмекер начислит фрибет в размере 50% от суммы пари, но не более 5000 рублей.
Чтобы воспользоваться бонусом «Чистая победа», клиентам нужно пройти стандартную процедуру участия:
1. Создать аккаунт в БК «Марафон» при необходимости.
2. Активировать участие в предложении.
3. Поставить на победу любой из команд в поединке «Црвена Звезда»-«Лилль».
Участвовать можно лишь с одиночным пари от 500 рублей. В акции засчитываются только победные прогнозы. Вознаграждение составляет 50% от суммы пари с ограничением до 5000 рублей.
Фрибет действует в четко обозначенных временных рамках. Он поступает на счет в течение 48 часов, а срок активации составляет 7 дней с момента зачисления. Фрибет подходит для ординара в прематче или в live при коэффициенте до 4.00 включительно.
Все ключевые ограничения предложения указаны далее.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.02.2026 (20:45 МСК)
Для участия в промо принимается лишь первая квалифицирующая ставка после активации.
Плюсы
Минусы
|➕ Дополнительный фрибет в размере 50% от суммы успешного пари
|➖ Ставки на ничью исключены из расчета бонусного предложения
|➕ Участвовать может любой зарегистрированный и идентифицированный пользователь
Матч «Црвена Звезда»-«Лилль» обещает быть напряженным и непредсказуемым, угадать победителя будет непросто. Все игроки, чьи ставки окажутся выигрышными, получат дополнительный фрибет. Важно помнить, что при ничьей бонус никому не начисляется.