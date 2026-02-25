Ведомости
БК МарафонФрибеты за депозит
Чистая победа от БК Марафон: фрибет до 5000 рублей за ставку на Црвена Звезда-Лилль

до 5000 ₽
Бонус
14 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получайте 50% от суммы ставки!

Букмекерская компания «Марафон» запустила специальную акцию к матчу «Црвена Звезда»-«Лилль», в рамках которой игроки могут получить гарантированный бонус за точный выбор победителя. Клиенту достаточно активировать участие на странице предложения и оформить одиночную предматчевую ставку от 500 рублей на чистую победу одной из команд. В случае успеха букмекер начислит фрибет в размере 50% от суммы пари, но не более 5000 рублей.

Как получить бонус от БК Marathon до 5000 рублей за ставку на Црвена Звезда-Лилль

Свернуть

Чтобы воспользоваться бонусом «Чистая победа», клиентам нужно пройти стандартную процедуру участия:

1. Создать аккаунт в БК «Марафон» при необходимости.

2. Активировать участие в предложении.

3. Поставить на победу любой из команд в поединке «Црвена Звезда»-«Лилль».

Участвовать можно лишь с одиночным пари от 500 рублей. В акции засчитываются только победные прогнозы. Вознаграждение составляет 50% от суммы пари с ограничением до 5000 рублей.

Как отыграть бонус Marathon до 5000 рублей за ставку на футбол

Свернуть

Фрибет действует в четко обозначенных временных рамках. Он поступает на счет в течение 48 часов, а срок активации составляет 7 дней с момента зачисления. Фрибет подходит для ординара в прематче или в live при коэффициенте до 4.00 включительно.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Marathon

Свернуть

Все ключевые ограничения предложения указаны далее.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.02.2026 (20:45 МСК)

Для участия в промо принимается лишь первая квалифицирующая ставка после активации.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Дополнительный фрибет в размере 50% от суммы успешного пари➖ Ставки на ничью исключены из расчета бонусного предложения
➕ Участвовать может любой зарегистрированный и идентифицированный пользователь 

Заключение

Свернуть

Матч «Црвена Звезда»-«Лилль» обещает быть напряженным и непредсказуемым, угадать победителя будет непросто. Все игроки, чьи ставки окажутся выигрышными, получат дополнительный фрибет. Важно помнить, что при ничьей бонус никому не начисляется.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
