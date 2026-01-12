Голевая пятерка от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за победные пари на футбольные матчи

Партнерский проект
БК Baltbet предлагает своим клиентам новое промо. Чтобы получить бонус от 200 рублей, участникам акции «Голевая пятерка» достаточно выиграть 5 любых пари на футбольные встречи.
Чтобы участвовать, игрок должен выполнить следующие действия:
1. Авторизоваться в личном кабинете или создать новый аккаунт в БК.
2. Подключиться к промоакции «Голевая пятерка».
3. Собрать 5 победных пари на футбольные матчи.
Для участия подходят как экспрессы, так и ординарные ставки. Минимальная сумма пари — 200 рублей, коэффициент — от 1.60. На выполнение задания отводится 2 дня. Бонус может превышать стандартный номинал при высокой прокаченности аккаунта.
Бонус действителен в течение 30 дней. Его разрешено использовать для одиночных и экспресс-ставок на предматчевую линию и в лайве. Принимаются ставки с кэфами от 1.40 до 100.00.
Детальное описание правил акции.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.01.2026 (23:59 МСК)
Для задания не учитываются ставки на киберфутбольные игры.
Плюсы
Минусы
|➕ Быстрый бонус
|➖ Задание ограничено только футболом
|➕ Подходит для пари на любые чемпионаты и турниры
Беттор может спокойно пройти задание в своем ритме. Для участия не нужны крупные ставки, но и сумма фрибета вряд ли впечатлит.