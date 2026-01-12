Голевая пятерка от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за победные пари на футбольные матчи

Чтобы участвовать, игрок должен выполнить следующие действия:

1. Авторизоваться в личном кабинете или создать новый аккаунт в БК.

2. Подключиться к промоакции «Голевая пятерка».

3. Собрать 5 победных пари на футбольные матчи.

Для участия подходят как экспрессы, так и ординарные ставки. Минимальная сумма пари — 200 рублей, коэффициент — от 1.60. На выполнение задания отводится 2 дня. Бонус может превышать стандартный номинал при высокой прокаченности аккаунта.