Ледяной натиск от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 7 победных ординаров на хоккей

Партнерский проект
БК «Балтбет» запускает короткое сезонное предложение для тех, кто активно ставит на хоккей. В рамках промо можно получить фрибет номиналом от 150 рублей за 7 успешных ординаров.
Чтобы забрать фрибет, игроку необходимо выполнить ряд условий:
1. Войти в личный кабинет «Балтбет» или создать новый.
2. Активировать участие в промо тапнув кнопку запуска задания.
3. За 1 сутки оформить 7 успешных одиночных ставок на хоккей.
Для зачета подходят только пари от 100 рублей с кэфом 1.70 и выше. Сумма бонуса варьируется и формируется исходя из уровня активности игрока в системе «Балтбет».
Фрибет сохраняет силу на протяжении месяца. В этот период его разрешено поставить на одиночные или комбинированные исходы. Минимальный коэффициент для применения составляет 1.40.
Основные особенности промо отражены в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.11.2025 (23:59 МСК)
Акция рассчитана на разовое подключение для каждого пользователя.
Плюсы
Минусы
|➕ Задание выполняется за 1 день, что позволяет быстро завершить участие и забрать фрибет
|➖ Необходимо выиграть сразу 7 ординаров, что довольно требовательно даже для опытных игроков
|➕ Прозрачные условия
Промо «Ледяной натиск» рассчитано на тех, кто не боится плотного графика ставок. Формат заставляет держать концентрацию и подбирать матчи вдумчиво. При этом награда выглядит скорее приятным бонусом, чем компенсацией за возможные траты.