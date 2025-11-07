Ледяная комбинация от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за выигрышные экспрессы на хоккей

Букмекер выдает игрокам фрибет на 1 месяц. Неиспользованный в течение 30 суток бонус применить уже невозможно. Для ставок подходят ординары и экспрессы. Подарок разрешено отыгрывать на кэфах от 1.40 до 10.00. Если игрок использует для отыгрыша экспресс, купон может содержать не более 10 событий.