Ледяная комбинация от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за выигрышные экспрессы на хоккей

Партнерский проект
Любители хоккея могут поучаствовать в свежей промоакции от БК Baltbet. За 2 выигрышных экспресса-тройника БК выдаст фрибет от 150 рублей. Однако беттору нужно победить сутки после подключения к бонусной программе. В противном случае фрибетов не начислят.
Игрокам, претендующим на указанный бонус, нужно:
1. Создать профиль в Baltbet.
2. Подключить аккаунт к промопредложению.
3. Выиграть в 2-х квалификационных ставках в течение суток.
Учитываются экспрессы из 3 событий. Коэффициент любого из исходов должен начинаться от 1.10. Минимальный размер пари — 300 рублей.
Букмекер выдает игрокам фрибет на 1 месяц. Неиспользованный в течение 30 суток бонус применить уже невозможно. Для ставок подходят ординары и экспрессы. Подарок разрешено отыгрывать на кэфах от 1.40 до 10.00. Если игрок использует для отыгрыша экспресс, купон может содержать не более 10 событий.
Подробные требования по промоакции собраны ниже.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.33
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
09.11.2025 (23:59 МСК)
На выполнение задания даются сутки после активации. Правила конторы запрещают повторное участие в акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Совокупный кэф экспресса всего 1.331
|➖ В зачет попадают лишь выигрышные ставки
|➕ Размер квалификационной ставки — 300 рублей
|➕ Сутки на выполнение задания
Указанная промоакция хороша тем, что букмекерская контора ставит простые условия по квалификационному пари. Игроку достаточно собрать в билет всего 3 события с коэффициентом от 1.10. Такие ставки имеют хорошие шансы на успех.