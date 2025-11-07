Ведомости
7 ноября
БК Балтбет
Ледяная комбинация от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за выигрышные экспрессы на хоккей

150 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.33
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получите бонусы за ставки на экспрессы!

Любители хоккея могут поучаствовать в свежей промоакции от БК Baltbet. За 2 выигрышных экспресса-тройника БК выдаст фрибет от 150 рублей. Однако беттору нужно победить сутки после подключения к бонусной программе. В противном случае фрибетов не начислят.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет за выигрышные экспрессы на хоккей

Игрокам, претендующим на указанный бонус, нужно:

1. Создать профиль в Baltbet.

2. Подключить аккаунт к промопредложению.

3. Выиграть в 2-х квалификационных ставках в течение суток.

Учитываются экспрессы из 3 событий. Коэффициент любого из исходов должен начинаться от 1.10. Минимальный размер пари — 300 рублей. 

Как отыграть фрибет от 150 рублей за выигрышные экспрессы на хоккей в БК Балтбет

Букмекер выдает игрокам фрибет на 1 месяц. Неиспользованный в течение 30 суток бонус применить уже невозможно. Для ставок подходят ординары и экспрессы. Подарок разрешено отыгрывать на кэфах от 1.40 до 10.00. Если игрок использует для отыгрыша экспресс, купон может содержать не более 10 событий. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет

Подробные требования по промоакции собраны ниже. 

Максимальный размер бонуса

150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.33

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

09.11.2025 (23:59 МСК)

На выполнение задания даются сутки после активации. Правила конторы запрещают повторное участие в акции. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Совокупный кэф экспресса всего 1.331➖ В зачет попадают лишь выигрышные ставки
➕ Размер квалификационной ставки — 300 рублей 
➕ Сутки на выполнение задания 

Заключение

Указанная промоакция хороша тем, что букмекерская контора ставит простые условия по квалификационному пари. Игроку достаточно собрать в билет всего 3 события с коэффициентом от 1.10. Такие ставки имеют хорошие шансы на успех. 

Валентин Васильев

