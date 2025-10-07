Октоберфест от Балтбет: 1000 рублей за подписку на Telegram-канал

«Октоберфест» — свежая акция для всех пользователей от букмекера «Балтбет». В ней контора разыграет мерч и фрибеты на 1000 рублей. Победит всего 10 пользователей.
Чтобы претендовать на бонус за подписку на Telegram-канал «Балтбет», беттору следует:
1. Сделать профиль в БК.
2. Подписаться на Telegram-канал букмекера.
3. Поставить любую реакцию под постом.
4. Нажать на O’zapft is!.
Победителей выберет программа-рандомайзер. Призы распределят между 10 счастливчиками. Тип бонуса зависит от занятого участником места.
Место
Подарок
1
Лимитированная форма Баварии
2
Сертификат на ящик пива
3
Фирменная кепка
4-10
1000 ₽ фрибетами
Данные по отыгрышу сообщат победителям конкурса индивидуально. Там укажут виды пари, интервал коэффициентов для ставки и остальные условия.
Мы собрали главные представленной промоакции.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Индивидуально
Минимальный коэффициент
Индивидуально
Размер отыгрыша
Индивидуально
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
14.10.2027 (23:59 МСК)
Подать заявку на участие можно до 14.10.2027 (23:59 МСК). БК подведет итоги 15 октября.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые требования
|➖ Сложно выиграть
|➕ Не нужен депозит
«Октоберфест» от «Балтбет» — классическая акция с возможностью получить бонус за минимальные действия. Призы распределяются случайно, поэтому шансы у всех одинаковые. Подписка и регистрация в БК — минутное дело, за которое вы сможете получить ценный подарок.