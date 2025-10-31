Охота на привидений от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за экспрессы на футбол

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» подготовила для любителей футбола специальную Хэллоуин-акцию «Охота на привидений». Участникам нужно сделать 5 экспрессов, каждый из которых включает по 2 футбольных события. В награду игроки получат гарантированный фрибет от 150 рублей.
Доступ к фрибету откроется после выполнения всех шагов промоакции:
1. Зарегистрируйтесь в БК «Балтбет», если еще не имеете аккаунта.
2. Перейдите на вкладку «Охоты на привидений» и активируйте участие.
3. В течение 1 суток оформите 5 экспрессов, каждый из которых включает 2 футбольных события.
4. Убедитесь, что коэффициент каждого события составляет не менее 1.20, а сумма пари от 150 рублей.
Таймер акции на странице покажет оставшееся время. В личном кабинете клиент найдет список засчитанных пари. Размер бонуса зависит от вашей предыдущей активности в БК.
Фрибет разрешается использовать для экспрессов и для одиночных ставок. Минимальный коэффициент пари должен быть 1.40, а верхний предел — 100.00. Если формируется множественный купон, в него можно включить не более 10 событий. Фрибет действует в течение 30 дней с момента зачисления.
Детально остановимся на особенностях фрибета.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
150 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
02.11.2025 (23:59 МСК)
Букмекер Baltbet также награждает фрибетом игроков, которые наберут удачную серию пари на теннис в рамках «Тыквенного спринта».
Плюсы
Минусы
|➕ Участие могут принять новички и опытные пользователи
|➖ Время действия промоакции ограничено 24 часами
|➕ Бонус быстро начисляется и гибок в использовании
Заключить 5 экспрессов на футбол за 1 сутки — непростая задача. Благо, что акция проходит в выходные, когда матчей по всему миру достаточно много.