Охота на привидений от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за экспрессы на футбол

Хэллоуин с «Балтбетом» — оформите 5 экспрессов на футбол

Букмекерская контора «Балтбет» подготовила для любителей футбола специальную Хэллоуин-акцию «Охота на привидений». Участникам нужно сделать 5 экспрессов, каждый из которых включает по 2 футбольных события. В награду игроки получат гарантированный фрибет от 150 рублей.

Как получить бонус Балтбет от 150 рублей за экспресс-ставки на футбольные матчи

Доступ к фрибету откроется после выполнения всех шагов промоакции:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Балтбет», если еще не имеете аккаунта.

2. Перейдите на вкладку «Охоты на привидений» и активируйте участие.

3. В течение 1 суток оформите 5 экспрессов, каждый из которых включает 2 футбольных события.

4. Убедитесь, что коэффициент каждого события составляет не менее 1.20, а сумма пари от 150 рублей.

Таймер акции на странице покажет оставшееся время. В личном кабинете клиент найдет список засчитанных пари. Размер бонуса зависит от вашей предыдущей активности в БК.

Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей по акции Охота на привидений

Фрибет разрешается использовать для экспрессов и для одиночных ставок. Минимальный коэффициент пари должен быть 1.40, а верхний предел — 100.00. Если формируется множественный купон, в него можно включить не более 10 событий. Фрибет действует в течение 30 дней с момента зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет

Детально остановимся на особенностях фрибета.

Максимальный размер бонуса

150 ₽

Минимальный депозит

150 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

02.11.2025 (23:59 МСК)

Букмекер Baltbet также награждает фрибетом игроков, которые наберут удачную серию пари на теннис в рамках «Тыквенного спринта».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие могут принять новички и опытные пользователи➖ Время действия промоакции ограничено 24 часами
➕ Бонус быстро начисляется и гибок в использовании 

Заключение

Заключить 5 экспрессов на футбол за 1 сутки — непростая задача. Благо, что акция проходит в выходные, когда матчей по всему миру достаточно много. 

Валентин Васильев

