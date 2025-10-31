Охота на привидений от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за экспрессы на футбол

Доступ к фрибету откроется после выполнения всех шагов промоакции:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Балтбет», если еще не имеете аккаунта.

2. Перейдите на вкладку «Охоты на привидений» и активируйте участие.

3. В течение 1 суток оформите 5 экспрессов, каждый из которых включает 2 футбольных события.

4. Убедитесь, что коэффициент каждого события составляет не менее 1.20, а сумма пари от 150 рублей.

Таймер акции на странице покажет оставшееся время. В личном кабинете клиент найдет список засчитанных пари. Размер бонуса зависит от вашей предыдущей активности в БК.