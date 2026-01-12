Шестое чувство от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за серию пари на теннис в live

Партнерский проект
В рамках промо «Шестое чувство» от БК Baltbet достаточно сделать 6 ставок типа ординар на теннис в лайве. После этого участники получают фрибет от 250 рублей на свой счет.
Участие предполагает выполнение нескольких несложных условий:
1. Оформить аккаунт на сайте или приложении Baltbet.
2. Согласиться с условиями акции «Шестое чувство».
3. Совершить 6 ординаров на теннис в лайве и дождаться их исхода.
На выполнение всех ставок выделяется 300 минут. Минимальная сумма каждого пари — 150 рублей, минимальный коэффициент — 1.40. Исход не имеет значения. Пользователи с большим количеством ставок и с давно зарегистрированным аккаунтом могут рассчитывать на увеличенный фрибет.
Игроки могут поставить фрибет в течение 30 дней. Он подходит для ординаров и экспрессов. Букмекерская компания установила коэффициенты в диапазоне от 1.40 до 100.00.
Здесь можно увидеть все ключевые характеристики фрибета.
Максимальный размер бонуса
от 250 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.01.2026 (23:59 МСК)
Ставки можно делать на сайте и через мобильные приложения букмекера для iOS и Android.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно выигрывать пари
|➖ Размер фрибета относительно невелик
|➕ Для активных клиентов размер бонуса может быть выше
После зимнего перерыва теннис возвращается на корты. С 12 января в Мельбурне идут матчи Australian Open. Получить бонус от БК «Балтбет» будет просто даже новичкам.