Шестое чувство от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за серию пари на теннис в live

Участие предполагает выполнение нескольких несложных условий:

1. Оформить аккаунт на сайте или приложении Baltbet.

2. Согласиться с условиями акции «Шестое чувство».

3. Совершить 6 ординаров на теннис в лайве и дождаться их исхода.

На выполнение всех ставок выделяется 300 минут. Минимальная сумма каждого пари — 150 рублей, минимальный коэффициент — 1.40. Исход не имеет значения. Пользователи с большим количеством ставок и с давно зарегистрированным аккаунтом могут рассчитывать на увеличенный фрибет.