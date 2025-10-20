Скоростная пятерка от БК Балтбет: фрибеты до 500 рублей за пари на теннис в лайве

Начисление фрибета происходит только при соблюдении всех правил промоакции:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или авторизуйтесь, если профиль уже есть.

2. Зайдите на страницу «Скоростной пятерки» и подтвердите участие.

3. Выполните задание: в течение 2 часов после старта оформите 5 одиночных ставок на теннисные матчи с кэфом от 1.40.

4. Убедитесь, что все ставки приняты и отображаются в истории лайв-ставок.

Пари принимаются на сумму от 500 рублей. Максимальный размер фрибета — 500 рублей. Размер бонуса может варьироваться. Чем активнее вы играете в БК, тем больше будет ваш приз.