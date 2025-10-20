Скоростная пятерка от БК Балтбет: фрибеты до 500 рублей за пари на теннис в лайве

«Скоростная пятерка» от БК «Балтбет» создана для поклонников тенниса, которые любят динамичные ставки в лайве. Участникам нужно выполнить задание — сделать 5 быстрых пари на матчи. За выполнение условий бетторы получают фрибет до 500 рублей.
Начисление фрибета происходит только при соблюдении всех правил промоакции:
1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или авторизуйтесь, если профиль уже есть.
2. Зайдите на страницу «Скоростной пятерки» и подтвердите участие.
3. Выполните задание: в течение 2 часов после старта оформите 5 одиночных ставок на теннисные матчи с кэфом от 1.40.
4. Убедитесь, что все ставки приняты и отображаются в истории лайв-ставок.
Пари принимаются на сумму от 500 рублей. Максимальный размер фрибета — 500 рублей. Размер бонуса может варьироваться. Чем активнее вы играете в БК, тем больше будет ваш приз.
Все правила работы с фрибетом можно найти в личном кабинете. Бонус активен 30 дней и подходит для одиночных ставок и экспрессов с коэффициентами от 1.40 до 100.00.
Основные моменты акции представлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.10.2025 (23:59 МСК)
В букмекерской конторе «Пари» до конца ноября проходит акция «Мятный шлем», рассчитанная на поклонников тенниса. Главный приз — поездка на один из турниров «Большого шлема» в 2026 году.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Быстрая механика
|➖ Высокий минимальный порог участия — 2500 рублей
|➕ Персонализированные условия участия
Теннисный сезон скоро уходит на зимние каникулы. Это последние шансы в году сделать ставки на любимый вид спорта. На этой неделе проходят крупные турниры в китайском Гуанчжоу и японском Токио. Так что поймать 5 выгодных коэффициентов в лайве за 2 часа под силу каждому игроку.