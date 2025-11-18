Тактический хет-трик от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 3 экспресса на хоккей

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» приглашает поклонников хоккея принять участие в промо «Тактический хет-трик». В рамках акции пользователи могут получить фрибет на сумму от 150 рублей. От игроков просят заключить на протяжении 2 дней 3 экспресса на хоккейные игры.
Беттору предстоит совершить несколько действий для получения приза:
1. Зарегистрироваться в «Балтбет» и пройти проверку личности.
2. Активировать промоакцию, кликнув «Участвовать».
3. В течение 2 суток оформить 3 экспресса из 2 хоккейных событий с коэффициентом от 1.10 и суммой от 250 рублей.
При выполнении всех этапов акции клиент получает фрибет от 150 рублей. Он сразу поступает в корзину пользователя. Букмекер оставляет за собой право корректировать условия акции индивидуально для каждого пользователя.
Фрибет действует на протяжении 1 месяца, в течение которого его можно применить для одиночной или экспресс-ставки. Минимальный кэф для использования — 1.40.
В таблице указаны все характеристики бонусного предложения.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
20.11.2025 (23:59 МСК)
В другом промо от БК за серию из 5 выигранных ординаров на футбольные матчи участник получает фрибет от 200 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Низкий коэффициент акционного пари
|➖ Акция рассчитана только на хоккей
|➕ Длительное время действия бонуса и гибкие условия позволяют лучше планировать ставки
Для участия в акции нужно ставить экспрессы с хоккейными событиями, другие виды спорта не учитываются. Результат ставки — выигрыш или проигрыш — роли не играет. Важен сам факт ее оформления.