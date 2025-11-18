Тактический хет-трик от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 3 экспресса на хоккей

Беттору предстоит совершить несколько действий для получения приза:

1. Зарегистрироваться в «Балтбет» и пройти проверку личности.

2. Активировать промоакцию, кликнув «Участвовать».

3. В течение 2 суток оформить 3 экспресса из 2 хоккейных событий с коэффициентом от 1.10 и суммой от 250 рублей.

При выполнении всех этапов акции клиент получает фрибет от 150 рублей. Он сразу поступает в корзину пользователя. Букмекер оставляет за собой право корректировать условия акции индивидуально для каждого пользователя.