18 ноября 12:44
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Тактический хет-трик от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 3 экспресса на хоккей

150 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Действуйте прямо сейчас!

Букмекерская контора «Балтбет» приглашает поклонников хоккея принять участие в промо «Тактический хет-трик». В рамках акции пользователи могут получить фрибет на сумму от 150 рублей. От игроков просят заключить на протяжении 2 дней 3 экспресса на хоккейные игры.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет по акции Тактический хет-трик

Свернуть

Беттору предстоит совершить несколько действий для получения приза:

1. Зарегистрироваться в «Балтбет» и пройти проверку личности.

2. Активировать промоакцию, кликнув «Участвовать».

3. В течение 2 суток оформить 3 экспресса из 2 хоккейных событий с коэффициентом от 1.10 и суммой от 250 рублей.

При выполнении всех этапов акции клиент получает фрибет от 150 рублей. Он сразу поступает в корзину пользователя. Букмекер оставляет за собой право корректировать условия акции индивидуально для каждого пользователя.

Как отыграть бонус от 150 рублей за экспрессы на хоккей в БК Балтбет

Свернуть

Фрибет действует на протяжении 1 месяца, в течение которого его можно применить для одиночной или экспресс-ставки. Минимальный кэф для использования — 1.40.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет

Свернуть

В таблице указаны все характеристики бонусного предложения.

Максимальный размер бонуса

150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

20.11.2025 (23:59 МСК)

В другом промо от БК за серию из 5 выигранных ординаров на футбольные матчи участник получает фрибет от 200 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Низкий коэффициент акционного пари➖ Акция рассчитана только на хоккей
➕ Длительное время действия бонуса и гибкие условия позволяют лучше планировать ставки 

Заключение

Свернуть

Для участия в акции нужно ставить экспрессы с хоккейными событиями, другие виды спорта не учитываются. Результат ставки — выигрыш или проигрыш — роли не играет. Важен сам факт ее оформления.

Валентин Васильев

