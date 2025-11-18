Футбольный триумф от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за 5 победных ординаров

Партнерский проект
Букмекер «Балтбет» запустил новое футбольное промо, где пользователи могут выиграть фрибет от 200 рублей. Чтобы получить вознаграждение, необходимо выполнить задание в установленный срок.
Осуществляйте все действия так, как они перечислены в инструкции:
1. Пройдите регистрацию на платформе «Балтбет», если ранее не создавали учетную запись.
2. Откройте страницу промоакции и тапните кнопку для подключения к розыгрышу.
3. Ставьте на футбольные события в формате ординар.
4. Выполните персональное условие — 5 выигрышных ставок от 150 рублей с коэффициентом от 1.70.
Игроку предоставляется 48 часов на выполнение задания. Размер фрибета и дополнительные условия акции формируются индивидуально для каждого участника.
Как только задание завершено, фрибет сразу отображается в корзине. Там он хранится 1 месяц. Фрибет подходит для ставок форматов ординар и экспресс при общем коэффициенте не ниже 1.40 и не выше 100.00.
Детальное описание правил вы найдете в специальной таблице.
Максимальный размер бонуса
От 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
20.11.2025 (23:59 МСК)
В БК «Балтбет» также доступна акция под названием «Множитель х5». За успешную серию ставок на теннис клиенту достается фрибет от 300 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Срок выполнения задания достаточно комфортный — 48 часов
|➖ Для активации бонуса от 200 рублей требуется проставить минимум 750 рублей
|➕ Условия формируются индивидуально, что позволяет участвовать игрокам с разными опытом и банкроллом
Неудачные пари не отменяют возможности получить бонус, но могут задержать его начисление. На этой неделе календарь футбольных событий немного пустоват, поэтому для выполнения миссии придется искать альтернативные матчи и чемпионаты.