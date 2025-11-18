Футбольный триумф от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за 5 победных ординаров

Осуществляйте все действия так, как они перечислены в инструкции:

1. Пройдите регистрацию на платформе «Балтбет», если ранее не создавали учетную запись.

2. Откройте страницу промоакции и тапните кнопку для подключения к розыгрышу.

3. Ставьте на футбольные события в формате ординар.

4. Выполните персональное условие — 5 выигрышных ставок от 150 рублей с коэффициентом от 1.70.

Игроку предоставляется 48 часов на выполнение задания. Размер фрибета и дополнительные условия акции формируются индивидуально для каждого участника.