Множитель х5 от БК Балтбет: фрибет от 300 рублей за серию успешных ставок на теннис

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» организовала промо «Множитель x5». Пользователи могут получить фрибет от 300 рублей за серию успешных лайв-ставок на теннис.
Для активации фрибета игроку требуется выполнить определенные шаги:
1. Оформить регистрацию в «Балтбет».
2. На странице «Множитель x5» подтвердить участие.
3. Размещать ординарные лайв-ставки на теннис в течение 5 часов.
4. Превратить 200 рублей в 1000 рублей. Каждая следующая ставка равна полному выигрышу предыдущей.
Бонус в размере от 300 рублей предоставляется исключительно за серию выигрышных пари без осечек. Букмекером не установлены лимиты на кэфы.
После выполнения требований БК фрибет поступает на баланс игрока. Он действителен 30 дней и доступен для ставок с кэфом от 1.40, за исключением систем. В экспресс-ставках разрешенный максимум — 10 событий.
Необходимо обратить внимание на все нюансы акции.
Максимальный размер бонуса
От 300 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
20.11.2025 (23:59 МСК)
Все текущие промоакции Baltbet можно найти на специальной странице сайта.
Плюсы
Минусы
|➕ Динамичный формат игры
|➖ Нужна непрерывная серия выигрышных пари, что повышает риск потерь
|➕ Нет ограничений по коэффициентам, что позволяет выбирать удобные события
К акции стоит подходить с осторожностью. Любой неудачный исход обнуляет весь прогресс. Свобода выбора коэффициентов немного облегчает выполнение задания.