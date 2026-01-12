Трилогия успеха от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные ставки на хоккейные матчи

Партнерский проект
Букмекер Baltbet приглашает игроков присоединиться к промо «Трилогия успеха». Сделав 3 победные ставки на хоккей, участник зарабатывает фрибет от 150 рублей. Получение приза происходит сразу после выполнения задания.
Бонус предоставляется только при выполнении всех условий:
1. Войдите в аккаунт на Baltbet или создайте новый.
2. Подключите промо «Трилогия успеха».
3. Заключите 3 победных пари на хоккейные матчи.
Для зачета подойдут пари любого формата с минимальным коэффициентом 1.50 и суммой от 300 рублей. На выполнение всех условий акции игроку отводится ровно 2 суток.
Бонус действует 1 месяц и подходит для одиночных и комбинированных ставок. Диапазон коэффициентов — от 1.40 до 100.00. Количество событий в одном экспрессе ограничено 10.
Здесь указаны главные детали участия в промо.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.01.2026 (23:59 МСК)
Ставки на одинаковые исходы в рамках одного матча не учитываются в «Трилогии успеха».
Плюсы
Минусы
|➕ Минимум ограничений для выполнения задания
|➖ Бонус начисляется только после 3 выигранных пари
|➕ Гарантированный фрибет без розыгрышей и рейтингов
У «Балтбета» нередко встречаются акции с более жесткими требованиями, поэтому текущие условия выглядят вполне лояльными. Единственный неоднозначный момент — минимальная ставка, которая вдвое превышает размер потенциального бонуса.