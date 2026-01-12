Трилогия успеха от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные ставки на хоккейные матчи

Бонус предоставляется только при выполнении всех условий:

1. Войдите в аккаунт на Baltbet или создайте новый.

2. Подключите промо «Трилогия успеха».

3. Заключите 3 победных пари на хоккейные матчи.

Для зачета подойдут пари любого формата с минимальным коэффициентом 1.50 и суммой от 300 рублей. На выполнение всех условий акции игроку отводится ровно 2 суток.