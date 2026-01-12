Ведомости
Фрибеты за депозит
Трилогия успеха от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные ставки на хоккейные матчи

Начните 2026 год с хоккея!

Букмекер Baltbet приглашает игроков присоединиться к промо «Трилогия успеха». Сделав 3 победные ставки на хоккей, участник зарабатывает фрибет от 150 рублей. Получение приза происходит сразу после выполнения задания.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет по акции Трилогия успеха

Бонус предоставляется только при выполнении всех условий:

1. Войдите в аккаунт на Baltbet или создайте новый.

2. Подключите промо «Трилогия успеха».

3. Заключите 3 победных пари на хоккейные матчи.

Для зачета подойдут пари любого формата с минимальным коэффициентом 1.50 и суммой от 300 рублей. На выполнение всех условий акции игроку отводится ровно 2 суток.

Как отыграть бонус от 150 рублей за серию победных ставок на хоккейные игры в БК Балтбет

Бонус действует 1 месяц и подходит для одиночных и комбинированных ставок. Диапазон коэффициентов — от 1.40 до 100.00. Количество событий в одном экспрессе ограничено 10.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет

Здесь указаны главные детали участия в промо.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.01.2026 (23:59 МСК)

Ставки на одинаковые исходы в рамках одного матча не учитываются в «Трилогии успеха».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Минимум ограничений для выполнения задания➖ Бонус начисляется только после 3 выигранных пари
➕ Гарантированный фрибет без розыгрышей и рейтингов 

Заключение

У «Балтбета» нередко встречаются акции с более жесткими требованиями, поэтому текущие условия выглядят вполне лояльными. Единственный неоднозначный момент — минимальная ставка, которая вдвое превышает размер потенциального бонуса.

Валентин Васильев

