7 ноября 10:49ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Восьмерка попаданий от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за одиночные ставки на футбол

150 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Футбольный уик-энд с выгодой!

Букмекерская компания «Балтбет» предлагает клиентам шанс выиграть фрибет в рамках промоакции «Восьмерка попаданий». Игроку необходимо совершить 8 ставок на футбол и бонус от 150 рублей окажется на счете.

Как получить бонус Балтбет от 150 рублей за одиночные пари на футбол

Свернуть

Следуйте пошаговым рекомендациям:

1. Зарегистрируйте новый аккаунт на платформе Baltbet, если у вас еще нет учетной записи.

2. Откройте раздел с акциями и выберите «Восьмерка попаданий», затем кликните «Принять участие».

3. Сделайте 8 одиночных ставок на футбольные матчи.

4. Убедитесь, что каждая ставка соответствует требованиям: минимальный коэффициент 1.70 и сумма от 100 рублей.

Выполнив все условия и заполнив индикатор прогресса, игрок сможет активировать фрибет от 150 рублей одним нажатием. Сумма бонуса зависит от активности беттора на платформе.

Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей по акции Восьмерка попаданий

Свернуть

Фрибет начисляется моментально по завершении всех условий и остается доступным в течение 30 дней. Его разрешено тратить на одиночные пари или экспрессы до 10 событий с коэффициентами от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет

Свернуть

Здесь вы найдете полный перечень правил.

Максимальный размер бонуса

От 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

09.11.2025 (23:59 МСК)

В рамках промо не учитываются ставки, которые были отклонены или проданы.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Механика проста в понимании ➖ Для участия требуется сделать 8 ставок по 100 ₽, всего — 800 ₽
➕ Быстрое зачисление фрибета и длительный срок его использования 

Заключение

Свернуть

Акция идеально подходит для насыщенного футбольного уик-энда. Ставки можно делать на любые турниры, включая самые экзотические чемпионаты. Итог матчей не влияет на получение бонуса. Размер фрибета скромный, но это уже делает предложения «Балтбет» узнаваемыми.

Валентин Васильев

