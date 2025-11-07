Восьмерка попаданий от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за одиночные ставки на футбол

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» предлагает клиентам шанс выиграть фрибет в рамках промоакции «Восьмерка попаданий». Игроку необходимо совершить 8 ставок на футбол и бонус от 150 рублей окажется на счете.
Следуйте пошаговым рекомендациям:
1. Зарегистрируйте новый аккаунт на платформе Baltbet, если у вас еще нет учетной записи.
2. Откройте раздел с акциями и выберите «Восьмерка попаданий», затем кликните «Принять участие».
3. Сделайте 8 одиночных ставок на футбольные матчи.
4. Убедитесь, что каждая ставка соответствует требованиям: минимальный коэффициент 1.70 и сумма от 100 рублей.
Выполнив все условия и заполнив индикатор прогресса, игрок сможет активировать фрибет от 150 рублей одним нажатием. Сумма бонуса зависит от активности беттора на платформе.
Фрибет начисляется моментально по завершении всех условий и остается доступным в течение 30 дней. Его разрешено тратить на одиночные пари или экспрессы до 10 событий с коэффициентами от 1.40 до 100.00.
Здесь вы найдете полный перечень правил.
Максимальный размер бонуса
От 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
09.11.2025 (23:59 МСК)
В рамках промо не учитываются ставки, которые были отклонены или проданы.
Плюсы
Минусы
|➕ Механика проста в понимании
|➖ Для участия требуется сделать 8 ставок по 100 ₽, всего — 800 ₽
|➕ Быстрое зачисление фрибета и длительный срок его использования
Акция идеально подходит для насыщенного футбольного уик-энда. Ставки можно делать на любые турниры, включая самые экзотические чемпионаты. Итог матчей не влияет на получение бонуса. Размер фрибета скромный, но это уже делает предложения «Балтбет» узнаваемыми.