Восьмерка попаданий от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за одиночные ставки на футбол

Следуйте пошаговым рекомендациям:

1. Зарегистрируйте новый аккаунт на платформе Baltbet, если у вас еще нет учетной записи.

2. Откройте раздел с акциями и выберите «Восьмерка попаданий», затем кликните «Принять участие».

3. Сделайте 8 одиночных ставок на футбольные матчи.

4. Убедитесь, что каждая ставка соответствует требованиям: минимальный коэффициент 1.70 и сумма от 100 рублей.

Выполнив все условия и заполнив индикатор прогресса, игрок сможет активировать фрибет от 150 рублей одним нажатием. Сумма бонуса зависит от активности беттора на платформе.