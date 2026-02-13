Захват центра от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за выигрышные пари на керлинг

Партнерский проект
Промо «Захват центра» от букмекера Baltbet рассчитано на тех, кто внимательно следит за играми в керлинг. Чтобы получить фрибет, достаточно выиграть 3 пари с установленной суммой и коэффициентом.
Участие в акции становится доступным после выполнения минимального набора требований:
1. Открыть аккаунт в Балтбет и завершить идентификацию.
2. Присоединиться к «Захвату центра».
3. Выиграть 3 пари на керлинг.
Ставки принимаются только от 200 рублей с коэффициентом не ниже 1.40. На выполнение задания дается 48 часов. Можно использовать ординары и экспрессы.
Для фрибета действуют типовые правила применения. Принимаются ординары и экспрессы. Купон должен иметь коэффициент не менее 1.40 и не выше 100.00. Выбрать событие и поставить фрибет можно на протяжении 30 дней после его активации.
Ниже собрана полная информация об условиях акции.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.02.2026 (23:59 МСК)
Каждый игрок может принять участие в промо только 1 раз.
Плюсы
Минусы
|➕ Простая и понятная механика
|➖ Фрибет может показаться небольшим для опытных игроков
|➕ Приз начисляется автоматически после выполнения условий
Олимпиада дает уникальные возможности для ставок на керлинг. Это шанс для любителей данного вида спорта проверить свои прогнозы на практике.