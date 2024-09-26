Бонусы BetBoom: фрибеты и призы за ставки на Лигу чемпионов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие (далее – «Акция») носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует внесения дополнительной платы за участие.

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ

2.1. Лицом, организующим проведение стимулирующего мероприятия согласно настоящим Правилам, именуемым Организатор Акции, является Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СТОМ» (ООО Фирма «СТОМ», далее – «Организатор»).

2.2. Место нахождения: 350911, Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2/6 помещ. 19 (часть)

2.2.1. Почтовый адрес: 350911, Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2/6 помещ. 19 (часть)

2.3. ОГРН 1027739014291; ИНН 7705005321; КПП 231201001.

2.4. С информацией об организаторе Акции, о правилах ее проведения, порядке и размере начисления призов, сроках и прочих условиях, можно ознакомиться на сайте в сети Интернет, по адресу: https://betboom.ru/actions/champions24 в разделе «Акции и бонусы» (далее – «Сайт Акции»). 2.5. Место проведения Акции: на сайте в сети Интернет по адресу: www.betboom.ru

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

3.1. Сроки совершения действий для участия в Акции и сроки проведения этапов:

Участие в первом этапе: с «13» сентября 2024 г. в 13:00 (время по GMT +3) до «17» сентября 2024 г. в 19:45 (время по GMT +3).

Участие во втором этапе: с «20» сентября 2024 г. в 01:00 (время по GMT +3) до «01» октября 2024 г. в 19:45 (время по GMT +3).

Участие в третьем этапе: с «03» октября 2024 г. в 01:00 (время по GMT +3) до «22» октября 2024 г. в 19:45 (время по GMT +3).

Участие в четвертом этапе: с «24» октября 2024 г. в 01:00 (время по GMT +3) до «05» ноября 2024 г. в 20:45 (время по GMT +3).

Участие в этапе Гран-при: с «07» ноября 2024 г. в 11:00 (время по GMT +3) до «07» ноября 2024 г. в 12:00 (время по GMT +3).

3.2. День подведения итогов этапов акции:

Итоги первого этапа «20» сентября 2024 г.

Итоги второго этапа «03» октября 2024 г.

Итоги третьего этапа «24» октября 2024 г.

Итоги четвертого этапа «07» ноября 2024 г.

Итоги Гран-при «07» ноября 2024 г.

*Даты и время этапов могут измениться, актуальная информация будет на сайте в сети Интернет, по адресу: https://betboom.ru/actions/prediction/LCH_24_1 в разделе «Акции и бонусы»

3.3. Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент приостановить/прекратить Акцию, на своё усмотрение.

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими Правилами, именуются Участниками Акции.

4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные, а также прошедшие идентификацию в качестве участников азартной игры в букмекерской конторе ООО Фирма «СТОМ» (BetBoom) (далее – «Участники Акции»).

4.3. Участниками Акции не могут быть работники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены семей сотрудников и представителей Организатора, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, члены их семей.

4.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:

4.4.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;

4.4.2. Предоставления соответствующих призов победителями Акции согласно настоящим Правилам Акции.

4.4.3. Предоставления соответствующего Приза согласно настоящим Правилам Акции.

4.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в установленные настоящими Правилами Акции и Сайтом Акции сроки и порядке.

4.6. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими Правилами и информацией, указанной на Сайте Акции. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

4.7. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.

5. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Организатор Акции вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о прекращении проведения Акции или иным способом публично уведомить о таком прекращении.

5.2. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами.

5.3. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством при возникновении спорной ситуации.

5.4. Организатор имеет право исключить из состава Участников Акции следующих лиц:

5.4.1. Участников, несоответствующих требованиям п.п.4.2, 4.3 настоящих Правил.

5.4.2. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.

5.5. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Организатор обязуется предоставить в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных Участниками Акции в связи с передачей им неденежных Призов, а также о невозможности удержать у источника выплаты и перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стоимости таких неденежных Призов. Обязанность по уплате НДФЛ в размере 35% в связи с получением Участниками Акции Призов, а также ответственность за неисполнение данной обязанности Участники Акции несут самостоятельно.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

6.1. Чтобы принять участие в Акции Участнику необходимо выполнять действия, указанные на Сайте Акции, а именно: в сроки, обозначенные в п. 3.1., сделать ставку на футбол на сумму от 1000 (тысячи) рублей с коэффициентом от 1.3., оставить прогнозы на Сайте Акции и нажать на кнопку «Подтвердить ответы».

6.2. Выбор победителей Акции осуществляться по количеству набранных участником баллов в каждом из этапов акции, или же по сумме четырех этапов при определения победителя в Гран-при, количество баллов участника будет отражено на сайте в сети Интернет по адресу: https://betboom.ru/actions/prediction/LCH_24_1

Рейтинг участников Акции формируется из баллов. За правильный прогноз на странице Акции Участник Акции получает 1 (один) балл. Баллы за правильный ответ умножаются на определенные коэффициенты в зависимости от стадии турнира. За верные прогнозы первого этапа баллы пользователя умножаются на 1. За верные прогнозы второго этапа баллы пользователя умножаются на 2. За верные прогнозы третьего этапа баллы пользователя умножаются на 3. За верные прогнозы четвертого этапа баллы пользователя умножаются на 4. В случае, если пользователи набрали одинаковое количество баллов по итогам этапа, то выше будет тот пользователь у кого бОльшая сумма ставок, соответствующая условиям акции и сделанная за период этапа Акции. В случае, если пользователи набрали одинаковое количество баллов по итогам Гран-при, то выше будет тот пользователь у кого бОльшая сумма ставок, соответствующая условиям акции и сделанная за весь период Акции.

6.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пп. 4.2, 4.3 настоящих Правил, действий, указанных в п.6 настоящих Правил, признается согласием на заключение договора на участие в Акции путем совершения конклюдентных действий. По итогам совершения таких действий, договор между Участником Акции и ее Организатором считается заключенным.

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора Акции.

7.2. Призовой фонд Акции включает в себя призовые фрибеты и физические призы

7.2.1. Призовые фрибеты (один фрибет равен одному денежному рублю) позволяют Участникам

Акции использовать их исключительно в качестве ставок в букмекерской конторе Организатора Акции (BetBoom). Призовой фонд включают в себя фрибеты и физические призы.

Фрибеты включают в себя:

Призовые фрибеты за первый этап (номиналом 3000), количество 250 штук;

Призовые фрибеты за второй этап (номиналом 3000), количество 250 штук;

Призовые фрибеты за третий этап (номиналом 3000), количество 250 штук; Призовые фрибеты за четвертый этап (номиналом 3000), количество 250 штук;

Призовые фрибеты за Гран-при (номиналом 15 000), количество 48 штук.

Физические призы включают в себя:

PlayStation 5 (стоимостью до 60 000 руб. за единицу), количество 1 шт.;

Iphone 15 Pro Max, 256 Gb (стоимостью до 140 000 руб. за единицу), количество 1 шт.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

8.1. Итоговое распределение призовых мест среди Участников, производится в день подведения итогов (п. 3.2).

8.2. Зачисление призовых фрибетов на фрибет-баланс победителей на сайте www.betboom.ruпроисходит в день подведения итогов Акции (п.3.2). В день подведения итогов Акции Победителям приходит смс-уведомление о выигрыше и начислении призовых фрибетов.

8.3 Доставка физических призов до победителей на сайте www.betboom.ru происходит в течении 30 дней с момента подведения итогов Акции (п.3.2). В течение двух рабочих дней со дня подведения итогов Акции с Победителями связывается техническая поддержка BetBoom для уточнения деталей доставки призов.

9. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

9.1 Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах ее проведения, путем размещения соответствующей информации на Сайте Акции.

10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя по своей волей и в своем интересе, дает согласие Организатору на обработку своих персональных данных (далее - ПД), на следующих условиях: ПД будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.

Согласие дается на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение ПД.

10.2. Перечень ПД Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, ИНН (при наличии).

10.3. Организатор осуществляет обработку ПД Участников в строгом соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

10.4. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку ПД путем направления письменного заявления Организатору, что влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои ПД.

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

11.1. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.

11.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции.

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Организатор не несёт ответственности перед Участниками Акции, в следующих случаях:

11.4.1. Сбоев работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым подключен Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность начисления призов.

11.4.2. Сбоев в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере электронных данных Акции;

11.4.3. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины.

11.4.4. Неисполнения (несвоевременное исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.

11.4.5. За действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.

11.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.

11.6. Организатор не несёт ответственности в случае, если Участник Акции, претендующий на получение призов, не может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.

11.7. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, призы по истечении срока Акции для получения призов не начисляются.

11.8. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.

11.9. В случае, если Участник Акции в течение 14 календарных дней после определения победителей Акции не предоставил Организатору Акции свои данные (ФИО, контактный телефон, почтовый адрес) для доставки Приза, либо представил неполные данные, приз Участнику не отправляется (не вручается) и признается невостребованным. Организатор оставляет за собой право распорядиться призом по своему усмотрению в том числе вручить его иному Участнику.