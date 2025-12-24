Крестики-нолики от БК BetBoom: фрибет до 2000 рублей за ставку на АПЛ

Чтобы стать участником, следует соблюсти ряд правил:

1. Откройте счет в BetBoom.

2. Присоединитесь к официальному Telegram-каналу букмекера.

3. Составьте линию из 3 матчей в бинго (вертикальная, горизонтальная или диагональная).

4. Сделайте ставку-экспресс на 100 рублей.

5. Разместите скрин купона в комментариях под постом с розыгрышем .

Минимальный суммарный коэффициент экспресса должен составлять не менее 1.90. Призы достанутся 10 участникам с наилучшими результатами. Ниже представлена таблица бинго.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Ноттингем — Манчестер Сити Арсенал — Брайтон Бернли — Эвертон Вест Хэм — Фулхэм Ливерпуль — Вулверхэмптон Челси — Астон Вилла Сандерленд — Лидс Кристал Пэлас — Тоттенхэм

Призы вручат 29 декабря. Каждый победитель получит фрибет на сумму 2000 рублей.