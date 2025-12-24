Ведомости
БК BetBoom
Крестики-нолики от БК BetBoom: фрибет до 2000 рублей за ставку на АПЛ

2000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Добавьте азарта в праздничные дни!

В преддверии рождественского тура АПЛ букмекер BetBoom приглашает игроков присоединиться к конкурсу с призовым фондом 20 000 рублей. Для участия необходимо собрать экспресс из 3 матчей. Пользователи с самыми успешными ставками получат фрибет 2000 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 2000 рублей за ставку на АПЛ

Чтобы стать участником, следует соблюсти ряд правил:

1. Откройте счет в BetBoom.

2. Присоединитесь к официальному Telegram-каналу букмекера.

3. Составьте линию из 3 матчей в бинго (вертикальная, горизонтальная или диагональная).

4. Сделайте ставку-экспресс на 100 рублей.

5. Разместите скрин купона в комментариях под постом с розыгрышем.

Минимальный суммарный коэффициент экспресса должен составлять не менее 1.90. Призы достанутся 10 участникам с наилучшими результатами. Ниже представлена таблица бинго.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл

Ноттингем — Манчестер Сити

Арсенал — Брайтон

Бернли — Эвертон

Вест Хэм — Фулхэм

Ливерпуль — Вулверхэмптон

Челси — Астон Вилла

Сандерленд — Лидс

Кристал Пэлас — Тоттенхэм

Призы вручат 29 декабря. Каждый победитель получит фрибет на сумму 2000 рублей.

Как отыграть бонус BetBoom до 2000 рублей по акции Крестики-нолики

Срок действия фрибета составляет 7 суток. Общие коэффициенты в ординарах и экспрессах должны находиться в диапазоне от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от BetBoom

В этом разделе указаны ключевые моменты промоакции.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.12.2025 (23:00 МСК)

В случае если ни 1 экспресс не окажется успешным, фрибеты будут разыграны среди всех участников конкурса. Победителей определят случайным образом.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Интересная игровая механика в стиле бинго➖ Всего 10 призеров
➕ Даже при неудачных экспрессах участник сохраняет шанс выиграть фрибеты 

Заключение

Пока большинство турниров отдыхают на праздники, АПЛ не перестает радовать болельщиков красивыми матчами. Букмекер BetBoom подготовил конкурс с увлекательной механикой.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
