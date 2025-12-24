Крестики-нолики от БК BetBoom: фрибет до 2000 рублей за ставку на АПЛ

Партнерский проект
В преддверии рождественского тура АПЛ букмекер BetBoom приглашает игроков присоединиться к конкурсу с призовым фондом 20 000 рублей. Для участия необходимо собрать экспресс из 3 матчей. Пользователи с самыми успешными ставками получат фрибет 2000 рублей.
Чтобы стать участником, следует соблюсти ряд правил:
1. Откройте счет в BetBoom.
2. Присоединитесь к официальному Telegram-каналу букмекера.
3. Составьте линию из 3 матчей в бинго (вертикальная, горизонтальная или диагональная).
4. Сделайте ставку-экспресс на 100 рублей.
5. Разместите скрин купона в комментариях под постом с розыгрышем.
Минимальный суммарный коэффициент экспресса должен составлять не менее 1.90. Призы достанутся 10 участникам с наилучшими результатами. Ниже представлена таблица бинго.
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
Ноттингем — Манчестер Сити
Арсенал — Брайтон
Бернли — Эвертон
Вест Хэм — Фулхэм
Ливерпуль — Вулверхэмптон
Челси — Астон Вилла
Сандерленд — Лидс
Кристал Пэлас — Тоттенхэм
Призы вручат 29 декабря. Каждый победитель получит фрибет на сумму 2000 рублей.
Срок действия фрибета составляет 7 суток. Общие коэффициенты в ординарах и экспрессах должны находиться в диапазоне от 1.30 до 3.50.
В этом разделе указаны ключевые моменты промоакции.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.12.2025 (23:00 МСК)
В случае если ни 1 экспресс не окажется успешным, фрибеты будут разыграны среди всех участников конкурса. Победителей определят случайным образом.
Плюсы
Минусы
|➕ Интересная игровая механика в стиле бинго
|➖ Всего 10 призеров
|➕ Даже при неудачных экспрессах участник сохраняет шанс выиграть фрибеты
Пока большинство турниров отдыхают на праздники, АПЛ не перестает радовать болельщиков красивыми матчами. Букмекер BetBoom подготовил конкурс с увлекательной механикой.