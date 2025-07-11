БК БЕТСИТИ: Фрибет до 5000 рублей и ценные призы за подписку на тг-канал

Партнерский проект
Букмекерская компания «БЕТСИТИ» запускает щедрую акцию в честь старта нового футбольного сезона. Для получения ценных призов достаточно подписаться на официальный Telegram-канал. Победители получат игровую консоль, технику Apple, фрибеты до 5000 рублей и эксклюзивный мерч команд Российской Премьер-лиги.
Чтобы участвовать в розыгрыше, выполните условия ниже:
1. Создайте аккаунт в БК «БЕТСИТИ» или войдите в уже существующий.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Откройте розыгрышный пост и нажмите кнопку «ХОЧУ ПРИЗ».
Итоги конкурса будут подведены 14 августа 2025 года. В этот день Telegram-бот автоматически выберет 50 счастливчиков, каждый из которых получит 1 из призов. Шансы на победу у всех участников.
Место
Приз
1
PlayStation 5
2
Apple Watch SE
3
Apple Airpods Pro 2
4-5
Футболки любого клуба РПЛ на выбор
6-10
Фрибет 5000 ₽
11-20
Фрибет 3000 ₽
21-30
Фрибет 2500 ₽
31-50
Фрибет 1000 ₽
Фрибет доступен для использования в течение 30 дней с момента начисления. По окончании этого срока он аннулируется. Ставка должна быть сделана одной суммой. Допустимы одиночные пари или экспрессы с максимальным коэффициентом 3.00.
Перед вами краткое и удобное изложение главных условий бонусной программы.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
13.08.2025 (23:59 МСК)
Конкурс доступен исключительно для совершеннолетних пользователей из РФ.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простые условия участия
|➖ Победителями станут только 50 игроков
|➕ Топовые призы — консоль, техника, фрибеты и стильный мерч
Букмекерская компания «БЕТСИТИ» радует своих клиентов ярким и выгодным розыгрышем. Получить новую PlayStation 5 или гаджеты Apple всего за подписку на Telegram-канал — отличная возможность, которую не стоит упускать.