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11 июля 15:06ГлавнаяБонусы
БК БЕТСИТИБездепозитные бонусыФрибеты без депозита

БК БЕТСИТИ: Фрибет до 5000 рублей и ценные призы за подписку на тг-канал

5000 ₽
Бонус
33 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибеты и крутые призы ждут вас!

Букмекерская компания «БЕТСИТИ» запускает щедрую акцию в честь старта нового футбольного сезона. Для получения ценных призов достаточно подписаться на официальный Telegram-канал. Победители получат игровую консоль, технику Apple, фрибеты до 5000 рублей и эксклюзивный мерч команд Российской Премьер-лиги.

Как получить бонус БК БЕТСИТИ до 5000 рублей

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Чтобы участвовать в розыгрыше, выполните условия ниже:

1. Создайте аккаунт в БК «БЕТСИТИ» или войдите в уже существующий.

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2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Откройте розыгрышный пост и нажмите кнопку «ХОЧУ ПРИЗ».

Итоги конкурса будут подведены 14 августа 2025 года. В этот день Telegram-бот автоматически выберет 50 счастливчиков, каждый из которых получит 1 из призов. Шансы на победу у всех участников.

Место

Приз

1

PlayStation 5

2

Apple Watch SE

3

Apple Airpods Pro 2

4-5

Футболки любого клуба РПЛ на выбор

6-10

Фрибет 5000 ₽

11-20

Фрибет 3000 ₽

21-30

Фрибет 2500 ₽

31-50

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 5000 рублей

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Фрибет доступен для использования в течение 30 дней с момента начисления. По окончании этого срока он аннулируется. Ставка должна быть сделана одной суммой. Допустимы одиночные пари или экспрессы с максимальным коэффициентом 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК БЕТСИТИ

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Перед вами краткое и удобное изложение главных условий бонусной программы.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

13.08.2025 (23:59 МСК)

Конкурс доступен исключительно для совершеннолетних пользователей из РФ.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Простые условия участия➖ Победителями станут только 50 игроков
➕ Топовые призы — консоль, техника, фрибеты и стильный мерч  

Заключение

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Букмекерская компания «БЕТСИТИ» радует своих клиентов ярким и выгодным розыгрышем. Получить новую PlayStation 5 или гаджеты Apple всего за подписку на Telegram-канал — отличная возможность, которую не стоит упускать.

Валентин Васильев

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