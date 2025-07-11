БК БЕТСИТИ: Фрибет до 5000 рублей и ценные призы за подписку на тг-канал

Чтобы участвовать в розыгрыше, выполните условия ниже:

1. Создайте аккаунт в БК «БЕТСИТИ» или войдите в уже существующий.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Откройте розыгрышный пост и нажмите кнопку «ХОЧУ ПРИЗ».

Итоги конкурса будут подведены 14 августа 2025 года. В этот день Telegram-бот автоматически выберет 50 счастливчиков, каждый из которых получит 1 из призов. Шансы на победу у всех участников.