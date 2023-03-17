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17 марта 8:32ГлавнаяБонусы
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Акция «Фонбет»: розыгрыш эксклюзивных футболок от FONBET MEDIA ELEAGUE

ФонбетФонбет
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Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Тот случай, когда ничем не рискуешь!
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Фонбет» запустила интересную акцию для любителей киберспорта! БК дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивные футболки с логотипом киберспортивного турнира FONBET MEDIA ELEAGUE.

До 15 000 рублей новым игрокам от «Фонбета»

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно двух несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте  «Фонбет».
  2. На страницу акции нажмите на кнопку «Участвовать» и введите свои данные.

Имена двух обладателей раритетных футболок БК объявит до 30 марта. 

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Для участия в конкурсе не нужно пополнять баланс и заключать пари.

- Победитель определяется случайным образом.
- Ограниченное количество призов.

Заключение 

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Киберспорт завоевывает все большую популярность на планете, а конкурс «Фонбет» дополнительно подогревает интерес к нему. Для участия в акции вам не придется даже рисковать своими деньгами - достаточно просто подать заявку на участие. Почему бы не выиграть стильную обновку к лету?

Программа лояльности «Фонбет» - «VIP CASHBACK»

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