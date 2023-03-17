Акция «Фонбет»: розыгрыш эксклюзивных футболок от FONBET MEDIA ELEAGUE

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Букмекерская контора «Фонбет» запустила интересную акцию для любителей киберспорта! БК дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивные футболки с логотипом киберспортивного турнира FONBET MEDIA ELEAGUE.
Для участия в акции достаточно двух несложных шагов:
Имена двух обладателей раритетных футболок БК объявит до 30 марта.
+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Для участия в конкурсе не нужно пополнять баланс и заключать пари.
- Победитель определяется случайным образом.
- Ограниченное количество призов.
Киберспорт завоевывает все большую популярность на планете, а конкурс «Фонбет» дополнительно подогревает интерес к нему. Для участия в акции вам не придется даже рисковать своими деньгами - достаточно просто подать заявку на участие. Почему бы не выиграть стильную обновку к лету?
Партнерский проект