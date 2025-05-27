Акция от БК «Фонбет»: фрибеты до 1 000 000 рублей за прогнозы на финал Лиги конференций

Всего несколько простых шагов сделают вас участником акции:

1. Авторизуйтесь в своем аккаунте или создайте новый на сайте БК FONBET.

2. Зайдите на страницу акции и кликните «Оставить прогноз».

3. Сделайте прогноз на матч «Бетис» — «Челси», выбрав три параметра основного времени:

Предполагаемый точный счет.

Общее число желтых карточек.

Количество угловых ударов.

4. Сохраните прогноз.

5. Заключите пари. Поставьте от 1000 рублей на любое футбольное событие (не киберфутбол) с коэффициентом от 1.50 одиночной или экспресс-ставкой до 21:00 (МСК) 28 мая 2025 года.

После окончания матча бонусы будут распределены среди участников, чьи прогнозы оказались точными. Призовой фонд делится на три равные части — по 1 000 000 рублей фрибетами на каждую категорию.

Количество верных прогнозов Призовой фонд 1 1 000 000 ₽ 2 1 000 000 ₽ 3 1 000 000 ₽

Сумма фрибетов будет поделена между победителями в равных долях.