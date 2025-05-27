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27 мая 12:53ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

Акция от БК «Фонбет»: фрибеты до 1 000 000 рублей за прогнозы на финал Лиги конференций

1000000 ₽
Бонус
15 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Угадай точный счет и получи приз!

БК FONBET запустила конкурс к финальной игре Лиги конференций «Бетис» — «Челси». Призовой фонд акции составил 3 000 000 рублей. Все участники, которые угадают хотя бы 1 событие матча (точный счет или статистику угловых и желтых карточек), получат фрибеты. Максимальный бонус составляет 1 000 000 рублей. Сумма распределяется между игроками, сделавшими одинаковое количество верных прогнозов. Акция доступна для всех клиентов букмекера.

Как получить бонус БК Фонбет до 1 000 000 рублей

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Всего несколько простых шагов сделают вас участником акции:

1. Авторизуйтесь в своем аккаунте или создайте новый на сайте БК FONBET.

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2. Зайдите на страницу акции и кликните «Оставить прогноз».

3. Сделайте прогноз на матч «Бетис» — «Челси», выбрав три параметра основного времени:

  • Предполагаемый точный счет.
  • Общее число желтых карточек.
  • Количество угловых ударов.

4. Сохраните прогноз.

5. Заключите пари. Поставьте от 1000 рублей на любое футбольное событие (не киберфутбол) с коэффициентом от 1.50 одиночной или экспресс-ставкой до 21:00 (МСК) 28 мая 2025 года.

После окончания матча бонусы будут распределены среди участников, чьи прогнозы оказались точными. Призовой фонд делится на три равные части — по 1 000 000 рублей фрибетами на каждую категорию.

Количество верных прогнозов

Призовой фонд

1

1 000 000 ₽

2

1 000 000 ₽

3

1 000 000 ₽

Сумма фрибетов будет поделена между победителями в равных долях.

Как отыграть бонус БК Фонбет на 1 000 000 рублей

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Фрибеты можно использовать только для одиночных ставок с коэффициентом не выше 3.00. При удачном исходе пари на счет поступает только чистый выигрыш. Фрибет дает право на 1 ставку. Срок действия — 7 календарных дней с момента начисления. Если фрибет не был использован за это время, он аннулируется без компенсации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

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С помощью таблицы можно быстро ознакомиться с основными пунктами акции.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.05.2025 (21:00 МСК)

Если ставка будет возвращена, отменена или аннулирована, то такой прогноз не будет учитываться в рамках акции.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ В предложении могут участвовать все зарегистрированные клиенты букмекера➖ При использовании фрибета действует максимальный коэффициент ставки
➕ В рамках акции представлен щедрый призовой фонд 

Заключение

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Для получения фрибета достаточно угадать хотя бы 1 из 3 исходов. Точную сумму приза заранее предсказать сложно. Тем не менее попытать удачу стоит, ведь шансы на победу есть у всех участников.

Валентин Васильев

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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