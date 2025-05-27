Акция от БК «Фонбет»: фрибеты до 1 000 000 рублей за прогнозы на финал Лиги конференций

Партнерский проект
БК FONBET запустила конкурс к финальной игре Лиги конференций «Бетис» — «Челси». Призовой фонд акции составил 3 000 000 рублей. Все участники, которые угадают хотя бы 1 событие матча (точный счет или статистику угловых и желтых карточек), получат фрибеты. Максимальный бонус составляет 1 000 000 рублей. Сумма распределяется между игроками, сделавшими одинаковое количество верных прогнозов. Акция доступна для всех клиентов букмекера.
Всего несколько простых шагов сделают вас участником акции:
1. Авторизуйтесь в своем аккаунте или создайте новый на сайте БК FONBET.
2. Зайдите на страницу акции и кликните «Оставить прогноз».
3. Сделайте прогноз на матч «Бетис» — «Челси», выбрав три параметра основного времени:
4. Сохраните прогноз.
5. Заключите пари. Поставьте от 1000 рублей на любое футбольное событие (не киберфутбол) с коэффициентом от 1.50 одиночной или экспресс-ставкой до 21:00 (МСК) 28 мая 2025 года.
После окончания матча бонусы будут распределены среди участников, чьи прогнозы оказались точными. Призовой фонд делится на три равные части — по 1 000 000 рублей фрибетами на каждую категорию.
Количество верных прогнозов
Призовой фонд
1
1 000 000 ₽
2
1 000 000 ₽
3
1 000 000 ₽
Сумма фрибетов будет поделена между победителями в равных долях.
Фрибеты можно использовать только для одиночных ставок с коэффициентом не выше 3.00. При удачном исходе пари на счет поступает только чистый выигрыш. Фрибет дает право на 1 ставку. Срок действия — 7 календарных дней с момента начисления. Если фрибет не был использован за это время, он аннулируется без компенсации.
С помощью таблицы можно быстро ознакомиться с основными пунктами акции.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.05.2025 (21:00 МСК)
Если ставка будет возвращена, отменена или аннулирована, то такой прогноз не будет учитываться в рамках акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В предложении могут участвовать все зарегистрированные клиенты букмекера
|➖ При использовании фрибета действует максимальный коэффициент ставки
|➕ В рамках акции представлен щедрый призовой фонд
Для получения фрибета достаточно угадать хотя бы 1 из 3 исходов. Точную сумму приза заранее предсказать сложно. Тем не менее попытать удачу стоит, ведь шансы на победу есть у всех участников.
Партнерский проект