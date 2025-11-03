Матч-поинт. Битва финалов от БК Leon: бонус до 30 000 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
БК «Леон» запускает теннисное состязание «Матч-поинт. Битва финалов». Каждое выигранное пари на теннис приносит рейтинговые очки. В призовой зоне окажутся 100 лучших бетторов. Между ними будет распределено 300 000 фрибетов.
Принять участие в турнире «Матч-поинт. Битва финалов» можно после выполнения обязательных шагов:
1. Авторизуйтесь в своем аккаунте на сайте или в приложении «Леон».
2. Нажмите кнопку «Принять участие» на странице промо.
3. Делайте одиночные или экспресс-ставки на теннис.
4. Собирайте как можно больше выигрышных пари, чтобы подниматься в рейтинге.
5. Следите за своей позицией в турнирной таблице и соревнуйтесь за место в топ-100 призеров.
Для участия в акции принимаются только ставки на большой теннис от 300 рублей с кэфом 1.70 и выше. За каждое выигранное пари клиент получает 1 очко. Все заработанные баллы суммируются и отображаются в общем рейтинге игроков.
Место
Фрибет
1
30 000 ₽
2
22 000 ₽
3
16 000 ₽
4-10
6000 ₽
11-30
3500 ₽
31-60
2000 ₽
61-100
1500 ₽
Общий призовой фонд промо составляет 300 000 рублей.
Фрибет нужно использовать 1 пари, дробить сумму нельзя. В акции принимаются одиночные и экспресс-ставки с кэфом от 1.30 хотя бы на 1 исход. С момента начисления бонуса у игрока есть 7 дней, чтобы заключить пари. Выигрыш поступает без учета номинала фрибета.
Мы тщательно оценили все аспекты бонуса.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.11.2025 (23:59 МСК)
Любители киберспорта имеют возможность присоединиться к промо по ставкам на Worlds 2025 по LoL. В рамках акции «Арена легенд» размер фрибетов еще больше и достигает 70 000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Крупный призовой пул — 300 000 ₽
|➖ Очки начисляются только за выигрышные пари
|➕ Интерактивная таблица лидеров — виден собственный прогресс и активность конкурентов
Промоакция посвящена завершающим турнирам теннисного сезона WTA и ATP в Эр-Рияде и Турине. Промо позволяет участникам накапливать баллы за выигрышные ставки и бороться за часть увеличенного призового фонда. В акции будет 100 победителей, поэтому каждый активный игрок получает шанс на фрибет.