Матч-поинт. Битва финалов от БК Leon: бонус до 30 000 рублей за ставки на теннис

Принять участие в турнире «Матч-поинт. Битва финалов» можно после выполнения обязательных шагов:

1. Авторизуйтесь в своем аккаунте на сайте или в приложении «Леон».

2. Нажмите кнопку «Принять участие» на странице промо.

3. Делайте одиночные или экспресс-ставки на теннис.

4. Собирайте как можно больше выигрышных пари, чтобы подниматься в рейтинге.

5. Следите за своей позицией в турнирной таблице и соревнуйтесь за место в топ-100 призеров.

Для участия в акции принимаются только ставки на большой теннис от 300 рублей с кэфом 1.70 и выше. За каждое выигранное пари клиент получает 1 очко. Все заработанные баллы суммируются и отображаются в общем рейтинге игроков.

Место Фрибет 1 30 000 ₽ 2 22 000 ₽ 3 16 000 ₽ 4-10 6000 ₽ 11-30 3500 ₽ 31-60 2000 ₽ 61-100 1500 ₽

Общий призовой фонд промо составляет 300 000 рублей.