Арена Легенд от БК Леон: фрибеты до 70 000 рублей за ставки на LoL

Букмекерская компания «Леон» приглашает поклонников киберспорта принять участие в специальной акции, приуроченной к чемпионату мира по LoL — Worlds 2025. Игроки смогут делать ставки на матчи турнира, накапливать очки за успешные пари и бороться за часть призового фонда в 500 000 рублей. В промо предусмотрено 100 призовых мест. Размер наград варьируется от 1000 до 70 000 рублей.
Начисление фрибетов возможно только при строгом соблюдении условий акции:
1. Выполнить вход или зарегистрироваться в системе БК «Леон».
2. Перейти в раздел «Арена Легенд» и подтвердить участие.
3. Ставить на турнир Worlds 2025 по League of Legends с минимальной суммой 500 рублей и коэффициентом не ниже 1.50.
Баллы начисляются по кэфу каждого выигранного пари. Лидеры рейтинга получают самые большие фрибеты.
Место
Фрибет
1
70 000 ₽
2
50 000 ₽
3
30 000 ₽
4
20 000 ₽
5-10
10 000 ₽
11-20
7000 ₽
21-40
5000 ₽
41-80
2000 ₽
81-100
1000 ₽
Фрибет можно использовать только полностью на одиночное или экспресс-пари с коэффициентом от 1.30. Бесплатная ставка доступна на протяжении 7 дней.
В таблице показаны все значимые моменты акции.
Максимальный размер бонуса
70 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
09.11.2025 (23:59 МСК)
Если ставка не сыграла из-за отмены матча или кэфа 1.00, фрибет снова появляется на балансе игрока и активен 7 дней.
Преимущества и недостатки
|Плюсы
|Минусы
|➕ Огромный призовой фонд — 500 000 ₽
|➖ Баллы начисляются исключительно за выигрышные пари
|➕ Сразу 100 участников займут призовые позиции
Промоакция направлена на тех, кто хорошо ориентируется в LoL и готов активно играть. Здесь важна не сумма ставок, а их успешность. Без знаний киберспортивной сцены занять призовое место будет непросто.