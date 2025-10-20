Ведомости
20 октября 8:38ГлавнаяБонусы
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Арена Легенд от БК Леон: фрибеты до 70 000 рублей за ставки на LoL

70000 ₽
Бонус
20 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Вступайте в битву за 70 000 рублей вместе с «Леоном»!

Букмекерская компания «Леон» приглашает поклонников киберспорта принять участие в специальной акции, приуроченной к чемпионату мира по LoL — Worlds 2025. Игроки смогут делать ставки на матчи турнира, накапливать очки за успешные пари и бороться за часть призового фонда в 500 000 рублей. В промо предусмотрено 100 призовых мест. Размер наград варьируется от 1000 до 70 000 рублей.

Как получить бонус БК Леон до 70 000 рублей по акции Арена Легенд

Начисление фрибетов возможно только при строгом соблюдении условий акции:

1. Выполнить вход или зарегистрироваться в системе БК «Леон».

2. Перейти в раздел «Арена Легенд» и подтвердить участие.

3. Ставить на турнир Worlds 2025 по League of Legends с минимальной суммой 500 рублей и коэффициентом не ниже 1.50.

Баллы начисляются по кэфу каждого выигранного пари. Лидеры рейтинга получают самые большие фрибеты.

Место

Фрибет

1

70 000 ₽

2

50 000 ₽

3

30 000 ₽

4

20 000 ₽

5-10

10 000 ₽

11-20

7000 ₽

21-40

5000 ₽

41-80

2000 ₽

81-100

1000 ₽

Как отыграть бонус Леон до 70 000 рублей за пари на LoL

Фрибет можно использовать только полностью на одиночное или экспресс-пари с коэффициентом от 1.30. Бесплатная ставка доступна на протяжении 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 70 000 рублей от БК Леон

В таблице показаны все значимые моменты акции.

Максимальный размер бонуса

70 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

09.11.2025 (23:59 МСК)

Если ставка не сыграла из-за отмены матча или кэфа 1.00, фрибет снова появляется на балансе игрока и активен 7 дней.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Огромный призовой фонд — 500 000 ₽➖ Баллы начисляются исключительно за выигрышные пари
➕ Сразу 100 участников займут призовые позиции 

Заключение

Промоакция направлена на тех, кто хорошо ориентируется в LoL и готов активно играть. Здесь важна не сумма ставок, а их успешность. Без знаний киберспортивной сцены занять призовое место будет непросто.

Валентин Васильев

