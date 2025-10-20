Арена Легенд от БК Леон: фрибеты до 70 000 рублей за ставки на LoL

Букмекерская компания «Леон» приглашает поклонников киберспорта принять участие в специальной акции, приуроченной к чемпионату мира по LoL — Worlds 2025. Игроки смогут делать ставки на матчи турнира, накапливать очки за успешные пари и бороться за часть призового фонда в 500 000 рублей. В промо предусмотрено 100 призовых мест. Размер наград варьируется от 1000 до 70 000 рублей.