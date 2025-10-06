Твой шанс от Leon: бонус до 350 000 рублей за ставки на спорт

Ведомости
БК Leon исполняет желания!!!

Букмекерская контора Leon запустила акцию «Твой шанс» и готова исполнить желания игроков и осчастливить победителей фрибетами. Участникам нужно сделать квалификационную ставку и дождаться результатов. Победителей определяет рандомайзер.

Как получить бонус от БК Leon до 350 000 рублей за ставки на спорт

Свернуть

Для участия в акции «Твой шанс» пользователю следует:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в БК.

2. Открыть страницу акции и подтвердить участие.

3. Сделать квалификационную ставку.

Минимальный коэффициент — 1.50. Минимальная сумма — 1000 рублей. Учитываются ординары и экспрессы. Спортивное событие должно начаться не позднее 23:59 МСК 19.10.2025. 

За каждую ставку игрок получает купон, участвующий в розыгрышах призового фонда. Итоговое место определяется генератором случайных чисел.

Место

Приз

1Исполнение желания на сумму, эквивалентную 350 000 ₽
2Исполнение желания на сумму, эквивалентную 200 000 ₽
3-5Исполнение желания на сумму, эквивалентную 150 000 ₽
6-10Фрибет 50 000 ₽
11-20Фрибет 25 000 ₽
21-40Фрибет 15 000 ₽
41-60Фрибет 5000 ₽
61-100Фрибет 2500 ₽

Пользователям не запрещается делать несколько квалификационных пари и получать за них больше купонов.

Как отыграть бонус Leon до 350 000 рублей за заключение спортивных ставок

Свернуть

Денежные средства на исполнение желания не требуют отыгрыша. Фактически Leon купит победителю подарок в пределах оговоренной суммы. Полученный фрибет нужно поставить в течение 7 дней на ординар или экспресс с минимальным коэффициентом от 1.30.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Leon

Свернуть

Редакция собрала все условия по акции в одной таблице.

Максимальный размер бонуса

350 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.10.2025 (23:59 МСК)

Букмекерская контора не учитывает ставки на быстрые игры, отмены и пари на полученный ранее фрибет.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Большой номинал➖ Нужна предварительная активация участия
➕ Лояльные условия отыгрыша фрибета 

Заключение

Свернуть

Случайное распределение результатов в акции «Твой шанс» от Leon — преимущество и недостаток бонуса. Предложение демократичное, ведь даже после единственной ставки на 1000 рублей вы можете выиграть до 350 000. При этом никто не гарантирует, что даже 100 купонов дадут хоть какой-то приз. Да, шансы игрока возрастут, но не более. 

Валентин Васильев

