Твой шанс от Leon: бонус до 350 000 рублей за ставки на спорт

Случайное распределение результатов в акции «Твой шанс» от Leon — преимущество и недостаток бонуса. Предложение демократичное, ведь даже после единственной ставки на 1000 рублей вы можете выиграть до 350 000. При этом никто не гарантирует, что даже 100 купонов дадут хоть какой-то приз. Да, шансы игрока возрастут, но не более.