Твой шанс от Leon: бонус до 350 000 рублей за ставки на спорт

Букмекерская контора Leon запустила акцию «Твой шанс» и готова исполнить желания игроков и осчастливить победителей фрибетами. Участникам нужно сделать квалификационную ставку и дождаться результатов. Победителей определяет рандомайзер.
Для участия в акции «Твой шанс» пользователю следует:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться в БК.
2. Открыть страницу акции и подтвердить участие.
3. Сделать квалификационную ставку.
Минимальный коэффициент — 1.50. Минимальная сумма — 1000 рублей. Учитываются ординары и экспрессы. Спортивное событие должно начаться не позднее 23:59 МСК 19.10.2025.
За каждую ставку игрок получает купон, участвующий в розыгрышах призового фонда. Итоговое место определяется генератором случайных чисел.
Место
Приз
|1
|Исполнение желания на сумму, эквивалентную 350 000 ₽
|2
|Исполнение желания на сумму, эквивалентную 200 000 ₽
|3-5
|Исполнение желания на сумму, эквивалентную 150 000 ₽
|6-10
|Фрибет 50 000 ₽
|11-20
|Фрибет 25 000 ₽
|21-40
|Фрибет 15 000 ₽
|41-60
|Фрибет 5000 ₽
|61-100
|Фрибет 2500 ₽
Пользователям не запрещается делать несколько квалификационных пари и получать за них больше купонов.
Денежные средства на исполнение желания не требуют отыгрыша. Фактически Leon купит победителю подарок в пределах оговоренной суммы. Полученный фрибет нужно поставить в течение 7 дней на ординар или экспресс с минимальным коэффициентом от 1.30.
Редакция собрала все условия по акции в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
350 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.10.2025 (23:59 МСК)
Букмекерская контора не учитывает ставки на быстрые игры, отмены и пари на полученный ранее фрибет.
Плюсы
Минусы
|➕ Большой номинал
|➖ Нужна предварительная активация участия
|➕ Лояльные условия отыгрыша фрибета
Случайное распределение результатов в акции «Твой шанс» от Leon — преимущество и недостаток бонуса. Предложение демократичное, ведь даже после единственной ставки на 1000 рублей вы можете выиграть до 350 000. При этом никто не гарантирует, что даже 100 купонов дадут хоть какой-то приз. Да, шансы игрока возрастут, но не более.