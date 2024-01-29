Экспресс дня с коэффициентом +10% и страховка ставки от БК «Лига Ставок»

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Легальный российский букмекер «Лига Ставок» предлагает любителям пари комбинированных пари готовый “Экспресс дня”, собранный из самых популярных событий с повышенными коэффициентами и автоматически застрахованный конторой.
Для участия в акции достаточно нескольких несложных манипуляций:
Страховка сработает в том случае, если одно из событий в “паровозе” не сыграет. Тогда сумма ставки вернется на ваш игровой счет.
+ Бонус доступен как новым игрокам, так и постоянным клиентам.
+ Повышенные коэффициенты.
+ Страховка от одного “промаха”.
- Если не зашли два и более событий, страховка сгорает.
Интересное предложение для любителей экспресс-ставок. Мало того что букмекер устанавливает на акционные матчи повышенный коэффициент, он еще и оставляет игроку право на одну ошибку.
Партнерский проект