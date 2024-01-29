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29 января 15:50ГлавнаяБонусы
БК Лига Ставок
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Страховка

Экспресс дня с коэффициентом +10% и страховка ставки от БК «Лига Ставок»

Лига СтавокЛига Ставок
5star
10%
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Любителям экспрессов - не проходить мимо
Валентин Васильев
main

Легальный российский букмекер «Лига Ставок» предлагает любителям пари комбинированных пари готовый “Экспресс дня”, собранный из самых популярных событий с повышенными коэффициентами и автоматически застрахованный конторой. 

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно нескольких несложных манипуляций:

  1. Зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекерской конторы.
  2. Пройти процедуру верификации аккаунта.
  3. Пополнить игровой счет.
  4. Зайти в раздел «Матч в подарок», и кликнуть на «Экспресс дня +10% (возврат в случае проигрыша одного матча в экспрессе)».
  5. Выбрать понравившийся экспресс.
  6. Заключить пари.

Страховка сработает в том случае, если одно из событий в “паровозе” не сыграет. Тогда сумма ставки вернется на ваш игровой счет.

Плюсы и минусы

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+ Бонус доступен как новым игрокам, так и постоянным клиентам.
+ Повышенные коэффициенты.
+ Страховка от одного “промаха”.

- Если не зашли два и более событий, страховка сгорает.

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

Заключение

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Интересное предложение для любителей экспресс-ставок. Мало того что букмекер устанавливает на акционные матчи повышенный коэффициент, он еще и оставляет игроку право на одну ошибку. 

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