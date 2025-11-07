Ведомости
7 ноября 12:16
Бездепозитные бонусы
БК PARI: фрибеты на 182 рубля за подписку на Telegram-канал БСКТБЛ

182 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Новый фрибет от БК PARI

Для подписчиков Telegram-канала «БСКТБЛ» букмекерская контора PARI запустила персональный розыгрыш фрибетов. На этот раз БК выдаст призы 10 случайным победителям, выполнившим все условия промоакции. Каждый игрок получит по 182 рубля. 

Как получить бонус PARI на 182 рубля за подписку в Telegram

Чтобы принять участие в розыгрыше, клиенту следует:

1. Сделать аккаунт в БК PARI.

2. Подписаться на БСКТБЛ в Telegram.

3. Нажать на «Участвую!» под постом и дождаться окончания розыгрыша.

Это еженедельный конкурс, номинал фрибета определяется активностью участников группы. На этот раз посты канала набрали 5640 реакций, поэтому администрация разыгрывает 182 рубля фрибетами. Победителей конкурса определят с помощью бота-рандомизатора.

Как отыграть бонус PARI на 182 рубля за победу в конкурсе канала БСКТБЛ

Начисленный фрибет будет действовать 7 суток. Контора не вводит никаких ограничений. Победителю разрешается ставить бонус ординаром и экспрессом. БК позволяет выбирать любые рынки и исходы. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 182 рубля от PARI

Представленная ниже таблица поясняет все условия. 

Максимальный размер бонуса

182 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.11.2025 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простые условия участия без серьезных требований для игроков➖ Фрибеты распределяют между игроками из топ-10
➕ Подписчики могут повлиять на размеры бонуса➖ Скромный номинал бонуса

Заключение

Это еженедельная акция Telegram-канала «БСКТБЛ» и букмекерской конторы PARI. Условия простейшие, но шансы на получение подарка небольшие. 

Валентин Васильев

