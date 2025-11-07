БК PARI: фрибеты на 182 рубля за подписку на Telegram-канал БСКТБЛ

Чтобы принять участие в розыгрыше, клиенту следует:

1. Сделать аккаунт в БК PARI.

2. Подписаться на БСКТБЛ в Telegram.

3. Нажать на «Участвую!» под постом и дождаться окончания розыгрыша.

Это еженедельный конкурс, номинал фрибета определяется активностью участников группы. На этот раз посты канала набрали 5640 реакций, поэтому администрация разыгрывает 182 рубля фрибетами. Победителей конкурса определят с помощью бота-рандомизатора.