13 ноября 10:37ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК PARI: фрибеты на 246 рублей за подписку на Telegram-канал БСКТБЛ

246 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Станьте одним из победителей!

Канал БСКТБЛ приглашает своих подписчиков принять участие в еженедельном розыгрыше фрибетов от БК PARI. По итогам конкурса 10 счастливчиков получат по 246 фрибетов за взаимодействие с постом сообщества.

Как получить бонус PARI на 246 рублей за подписку на баскетбольный канал в Telegram

Свернуть

Чтобы участвовать в розыгрыше, клиенту нужны:

1. Аккаунт в БК PARI.

2. Подписка на БСКТБЛ.

3. Лайк в виде сердечка и клик кнопки «Участвую!» под записью.

По итогам конкурса 10 счастливчиков получат по 246 рублей каждый. Итоги станут известны 18 ноября.

Как отыграть бонус PARI на 246 рублей за выигрыш в розыгрыше канала БСКТБЛ

Свернуть

Фрибет доступен в течение 7 суток. Победитель может использовать его на ординары и экспрессы без каких-либо ограничений со стороны букмекера.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 246 рублей от PARI

Свернуть

Таблица ниже наглядно демонстрирует правила розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

246 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

18.11.2025 (17:59 МСК)

На главном канале букмекера на этой неделе доступен розыгрыш фрибета номиналом 439 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Никаких сложных условий➖ Только 10 человек получат фрибеты
➕ Гибкость использования бонуса 

Заключение

Свернуть

Баскетбольный канал «Пари» вновь напоминает о фрибетах. За прошлую неделю подписчики проявили высокую активность, поэтому размер бонуса значительно увеличился. Принять участие можно так же легко, как и раньше.

Валентин Васильев

