БК PARI: фрибеты на 246 рублей за подписку на Telegram-канал БСКТБЛ

Партнерский проект
Канал БСКТБЛ приглашает своих подписчиков принять участие в еженедельном розыгрыше фрибетов от БК PARI. По итогам конкурса 10 счастливчиков получат по 246 фрибетов за взаимодействие с постом сообщества.
Чтобы участвовать в розыгрыше, клиенту нужны:
1. Аккаунт в БК PARI.
2. Подписка на БСКТБЛ.
3. Лайк в виде сердечка и клик кнопки «Участвую!» под записью.
По итогам конкурса 10 счастливчиков получат по 246 рублей каждый. Итоги станут известны 18 ноября.
Фрибет доступен в течение 7 суток. Победитель может использовать его на ординары и экспрессы без каких-либо ограничений со стороны букмекера.
Таблица ниже наглядно демонстрирует правила розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
246 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
18.11.2025 (17:59 МСК)
На главном канале букмекера на этой неделе доступен розыгрыш фрибета номиналом 439 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Никаких сложных условий
|➖ Только 10 человек получат фрибеты
|➕ Гибкость использования бонуса
Баскетбольный канал «Пари» вновь напоминает о фрибетах. За прошлую неделю подписчики проявили высокую активность, поэтому размер бонуса значительно увеличился. Принять участие можно так же легко, как и раньше.