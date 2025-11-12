БК PARI: фрибет 439 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
БК PARI представляет свежий конкурс для активных подписчиков в Telegram. Сразу 50 участников получат по 439 рублей на бесплатную ставку.
Действовать нужно строго по инструкции от организатора:
1. Создайте профиль в PARI или используйте существующий.
2. Добавьте официальный Telegram-канал в подписки.
3. Отметьте конкурсный пост нужным эмодзи 🏅.
4. Активируйте кнопку «ХОЧУ» и ждите объявления победителей.
Победители станут известны 18 ноября в 18:00 МСК. Всего их будет 50, каждому достанется по 439 фрибетов для ставки.
Клиенту БК предоставляется 7 суток на использование фрибета. Ограничения на кэф и рынки отсутствуют. Разрешены ординары и экспрессы.
Следует обратить внимание на основные детали промо.
Максимальный размер бонуса
439 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
18.11.2025 (17:59 МСК)
Такие же еженедельные конкурсы проводятся в телеграм-каналах «Пари» по хоккею, теннису и баскетболу.
Плюсы
Минусы
|➕ Чтобы участвовать, не нужно вносить собственные средства
|➖ Только 50 победителей
|➕ Широкий выбор для ставок по фрибету
В «Пари» наступила новая фрибетная среда. Никаких изменений в правилах нет. Подписчики лайкают конкурсные записи, а компания награждает самых активных пользователей бонусами.