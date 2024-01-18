Фрибеты «Леон»: до 20 000 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Букмекерская контора «Леон» объявляет о классной акции для любителей тенниса! БК предлагает игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» принять участие в розыгрыше фрибетов до 20 000 ₽ за выигрышные ставки.
Предложение актуально для зарегистрированных и верифицированных пользователей. На странице акции нужно подтвердить свое участие, после чего останется заключать пари на любые события из раздела «Теннис». В зачет идут ставки номиналом от 300 рублей, а как минимум одно событие в них должно быть с коэффициентом не меньше 1,70.
Каждое победное пари приносит пользователю очки равные его коэффициенту. Баллы суммируются в период акции, формируя общий рейтинг. По окончании этого срока между 100 лучшими участниками распределят призовой фонд в следующих пропорциях:
Полученный фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения любого пари на любое событие с коэффициентом от 1,30 и выше. Если ваша ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
+ Предложение доступно для всех клиентов букмекера
+ Достойный призовой фонд
+ Отсутствуют дополнительные требования для получения выигрыша
- В зачет идут только выигрышные ставки.
- Ограниченный срок акции.
Букмекерская контора «Леон» подогрела интерес любителей тенниса к Открытому чемпионату Австралии и другим турнирам начала года. Важно, что фрибеты, полученные в результате розыгрыша призового фонда, можно пускать в дело и в других видах спорта.
Партнерский проект