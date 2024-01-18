Фрибеты «Леон»: до 20 000 рублей за ставки на теннис

Предложение актуально для зарегистрированных и верифицированных пользователей. На странице акции нужно подтвердить свое участие, после чего останется заключать пари на любые события из раздела «Теннис». В зачет идут ставки номиналом от 300 рублей, а как минимум одно событие в них должно быть с коэффициентом не меньше 1,70.

Каждое победное пари приносит пользователю очки равные его коэффициенту. Баллы суммируются в период акции, формируя общий рейтинг. По окончании этого срока между 100 лучшими участниками распределят призовой фонд в следующих пропорциях:

1 место: 20 000 рублей;

2 место: 15 000 рублей;

3 место: 10 000 рублей;

4 место: 8 000 рублей;

5-6 места: 5 000 рублей;

7-10 места — 3 000 рублей;

11-20 места – 2 500 рублей;

21-40 места – 2 000 рублей;

41-100 места – 1000 рублей.

Полученный фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения любого пари на любое событие с коэффициентом от 1,30 и выше. Если ваша ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.