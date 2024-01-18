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18 января 7:35ГлавнаяБонусы
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Фрибеты «Леон»: до 20 000 рублей за ставки на теннис

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

В розыгрыше - 100 фрибетов
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Леон» объявляет о классной акции для любителей тенниса! БК предлагает игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» принять участие в розыгрыше фрибетов до 20 000 ₽ за выигрышные ставки.

Как принять участие?

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Предложение актуально для зарегистрированных и верифицированных пользователей. На странице акции нужно подтвердить свое участие, после чего останется заключать пари на любые события из раздела «Теннис». В зачет идут ставки номиналом от 300 рублей, а как минимум одно событие в них должно быть с коэффициентом не меньше 1,70.

Каждое победное пари приносит пользователю очки равные его коэффициенту. Баллы суммируются в период акции, формируя общий рейтинг. По окончании этого срока между 100 лучшими участниками распределят призовой фонд в следующих пропорциях:

  • 1 место: 20 000 рублей;
  • 2 место: 15 000 рублей;
  • 3 место: 10 000 рублей;
  • 4 место: 8 000 рублей;
  • 5-6 места: 5 000 рублей;
  • 7-10 места — 3 000 рублей;
  • 11-20 места – 2 500 рублей;
  • 21-40 места – 2 000 рублей;
  • 41-100 места – 1000 рублей.

Полученный фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения любого пари на любое событие с коэффициентом от 1,30 и выше. Если ваша ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета. 

Плюсы и минусы

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+ Предложение доступно для всех клиентов букмекера

+ Достойный призовой фонд

+ Отсутствуют дополнительные требования для получения выигрыша

- В зачет идут только выигрышные ставки.
- Ограниченный срок акции.

Заключение

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Букмекерская контора «Леон» подогрела интерес любителей тенниса к Открытому чемпионату Австралии и другим турнирам начала года. Важно, что фрибеты, полученные в результате розыгрыша призового фонда, можно пускать в дело и в других видах спорта.

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Партнерский проект

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