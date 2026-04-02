БК «Зенит» представляет конкурс прогнозов на встречу «Спартак»-«Локомотив». Участникам предлагается определить точный результат игры. В случае верного ответа беттору начисляется 250 зенов.
Получение приза возможно исключительно при строгом соблюдении всех обязательных условий промоакции:
1. Откройте счет в БК «Зенит» при отсутствии регистрации.
2. Вступите в Telegram-канал букмекера.
3. Укажите точный результат встречи «Спартак»-«Локомотив» по итогам основного времени.
4. Разместите комментарий с прогнозом и номером ID в системе БК.
Верный прогноз приносит беттору 250 зенов, которые можно конвертировать во фрибеты в соотношении 1 к 1. Количество победителей не фиксируется, поэтому награда доступна всем, кто оказался точен.
Использовать фрибет можно на протяжении 7 суток, выбирая любые спортивные дисциплины и события. Другие подробности отыгрыша букмекер предоставит позже.
Этот блок содержит главные нюансы, позволяющие полностью понять правила и механику акции.
Минимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.04.2026 (18:30 МСК)
Любые повторные ответы считаются недействительными и не участвуют в определении победителей.
Плюсы
Минусы
|➕ Формат участия полностью бесплатный
|➖ Запрет на редактирование прогнозов и повторные ответы
|➕ Количество победителей не фиксировано, каждый участник с верным прогнозом получает приз
Центральный поединок 23 тура РПЛ приобретает дополнительную интригу за счет участия в прогнозной акции БК «Зенит». Достаточно указать свой вариант счета и иметь подтвержденную регистрацию в системе. Победители получают свои призы на следующий день после окончания игры.