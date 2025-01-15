Кубок России по лыжным гонкам, пятый этап: расписание, общий зачет, трансляции

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В четверг, 16 января, начнется пятый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2024/2025. Соревнования примет столица Татарстана - Казань. В первый состязательный день болельщиков ждут гонки с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км - у мужчин.
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График пятого этапа Кубка России по биатлону выглядит так (московское время):
16 января, четверг
11:00. Женщины, 10 км, свободный стиль
13:00. Мужчины, 15 км, свободный стиль
18 января, суббота
10:00. Спринт (КЛ), квалификация
12:00. принт (КЛ), четвертьфиналы — финалы
19 января, воскресенье
11:00. Женщины, скиатлон 10 км + 10 км
12:50. Мужчины, скиатлон 10 км + 10 км
Последние старты 2024 года, в Кирово-Чепецке, принесли такие результаты:
Женщины, 5 км, классический стиль
1. Дарья Непряева - 14:02.9
2. Елизавета Маслакова - 14:11.8
3. Екатерина Никитина - 14:14.7
Мужчины, 10 км, классический стиль
1. Савелий Коростелев - 24:57.0
2. Сергей Ардашев - 24:58.0
3. Илья Семиков - 24:58.8
Женщины, спринт, классический стиль
1. Анастасия Фалеева - 3:46.60
2. Алена Баранова - 3:47.05
3. Дарья Непряева - 3:47.64
Мужчины, спринт, классический стиль
1. Александр Терентьев - 4:14.02
2. Сергей Ардашев - 4:14.24
3. Константин Тиунов - 4:14.62
Ниже представлены семерки лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам четырех этапов.
Мужчины
Женщины
Эксклюзивными правами на показ Кубка России владеет канал «Матч ТВ». Некоторые гонки покажет “Матч Арена”.
Вход на все гонки Кубка России свободный.
Кубок России по лыжным гонкам состоит из восьми этапов. Таким образом, после Казани спортсменов ожидают еще три раунда соревнований.
25 января, суббота
Женщины, спринт, свободный стиль
Мужчины, спринт, свободный стиль
26 января, воскресенье
Женщины, 10 км, классический стиль
Мужчины, 15 км, классический стиль
16 марта, воскресенье
Женщины, спринт, классический стиль
Мужчины, спринт, классический стиль
17 марта, понедельник
Женщины, 5 км, классический стиль
Мужчины, 10 км, классический стиль
29 марта, суббота
Женщины, 3,3 км, свободный стиль
Мужчины, 3.3 км, свободный стиль
30 марта, воскресенье
Женщины, 10 км, классический стиль
Мужчины, 10 км, классический стиль
1 апреля, вторник
Женщины, спринт, свободный стиль
Мужчины, спринт, свободный стиль
2 апреля среда
Женщины, 10 км, гонка преследования (КЛ)
Мужчины, 10 км, гонка преследования (КЛ)
4 апреля, пятница
Женщины, 10 км, свободный стиль
Мужчины, 15 км, свободный стиль
6 апреля, воскресенье
Женщины, 10 км, гонка преследования (СВ)
Мужчины, 10 км, гонка преследования (СВ)
Партнерский проект