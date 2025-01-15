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15 января 11:20ГлавнаяНовости

Кубок России по лыжным гонкам, пятый этап: расписание, общий зачет, трансляции

Выстрелит ли наконец трехкратный олимпийский чемпион Большунов?
Валентин Васильев

В четверг, 16 января, начнется пятый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2024/2025. Соревнования примет столица Татарстана - Казань. В первый состязательный день болельщиков ждут гонки с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км - у мужчин.  

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Расписание

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График пятого этапа Кубка России по биатлону выглядит так (московское время):

16 января, четверг
11:00. Женщины, 10 км, свободный стиль
13:00. Мужчины, 15 км, свободный стиль

18 января, суббота
10:00. Спринт (КЛ), квалификация
12:00. принт (КЛ), четвертьфиналы — финалы

19 января, воскресенье
11:00. Женщины, скиатлон 10 км + 10 км
12:50. Мужчины, скиатлон 10 км + 10 км

Кто выиграл прошлый этап Кубка России

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Последние старты 2024 года, в Кирово-Чепецке, принесли такие результаты:

Женщины, 5 км, классический стиль

1. Дарья Непряева - 14:02.9
2. Елизавета Маслакова - 14:11.8
3. Екатерина Никитина - 14:14.7

Мужчины, 10 км, классический стиль

1. Савелий Коростелев - 24:57.0
2. Сергей Ардашев - 24:58.0
3. Илья Семиков - 24:58.8

Женщины, спринт, классический стиль

1. Анастасия Фалеева - 3:46.60
2. Алена Баранова - 3:47.05
3. Дарья Непряева  - 3:47.64

Мужчины, спринт, классический стиль

1. Александр Терентьев - 4:14.02
2. Сергей Ардашев - 4:14.24
3. Константин Тиунов - 4:14.62

Общий зачет Кубка России

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Ниже представлены семерки лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам четырех этапов.

Мужчины

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) - 516 очков
  2. Иван Горбунов (Республика  Татарстан) - 469
  3. Савелий Коростелев (Республика  Татарстан) - 455
  4. Илья Семиков (Республика  Коми) - 381
  5. Александр Большунов (Республика  Татарстан) - 359
  6. Евгений Семяшкин (Республика  Коми) - 316
  7. Артем Мальцев (Тюменская область) - 312

Женщины

  1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) - 472
  2. Дарья Непряева (Республика  Татарстан) - 412
  3. Елизавета Маслакова (Москва) - 393
  4. Анастасия Фалеева (Республика  Татарстан) - 379
  5. Арина Каличева (Москва - Вологодская область) - 362
  6. Лидия Горбунова (Республика  Татарстан) - 343
  7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) - 336

Прямые трансляции, где смотреть

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Эксклюзивными правами на показ Кубка России владеет канал «Матч ТВ». Некоторые гонки покажет “Матч Арена”.

Билеты на соревнования

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Вход на все гонки Кубка России свободный. 

Расписание этапов Кубка России

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Кубок России по лыжным гонкам состоит из восьми этапов. Таким образом, после Казани спортсменов ожидают еще три раунда соревнований.

6-й этап – Ижевск, 25 – 26 января 2025 года

25 января, суббота  
Женщины, спринт, свободный стиль
Мужчины, спринт, свободный стиль

26 января, воскресенье  
Женщины, 10 км, классический стиль
Мужчины, 15 км, классический стиль

7-й этап – Сыктывкар (с. Выльгорт), 16 – 17 марта 2025 года

16 марта, воскресенье 
Женщины, спринт, классический стиль
Мужчины, спринт, классический стиль

17 марта, понедельник
Женщины, 5 км, классический стиль
Мужчины, 10 км, классический стиль

8-й этап – Кировск, 29 марта – 06 апреля 2025 года

29 марта, суббота  
Женщины, 3,3 км, свободный стиль
Мужчины, 3.3 км, свободный стиль

30 марта, воскресенье  
Женщины, 10 км, классический стиль
Мужчины, 10 км, классический стиль

1 апреля, вторник  
Женщины, спринт, свободный стиль
Мужчины, спринт, свободный стиль

2 апреля среда 
Женщины, 10 км, гонка преследования (КЛ)
Мужчины, 10 км, гонка преследования (КЛ)

4 апреля, пятница 
Женщины, 10 км, свободный стиль
Мужчины, 15 км, свободный стиль

6 апреля, воскресенье
Женщины, 10 км, гонка преследования (СВ)
Мужчины, 10 км, гонка преследования (СВ)

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