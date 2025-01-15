Кубок России по лыжным гонкам, пятый этап: расписание, общий зачет, трансляции

В четверг, 16 января, начнется пятый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2024/2025. Соревнования примет столица Татарстана - Казань. В первый состязательный день болельщиков ждут гонки с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км - у мужчин.