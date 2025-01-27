Клиенты PARI считают, что «Локомотив» победит «Динамо» в КХЛ

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.03, что составляет 47% вероятности. Спрогнозировать победу москвичей можно по коэффициенту 3.55 (или 27%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.80 (25%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.55 (61%). Поставить на итоговый успех «Спартака» можно за 2.40 (39%).

Клиенты PARI верят в успех ярославской команды. На победу «Локо» приходится около 77% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 19% сделано в пользу динамовцев, еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 89% на 11% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.27, в овертайме — за 5.20, по буллитам — за 7.00. Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный итоговый исход — ничья 2:2 по коэффициенту 9.00. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 7.60. Если «Динамо» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 7.20.

«Локомотив» и «Динамо» встречались в этом сезоне дважды. В первом матче сильнее оказались «железнодорожники» — 4:3, а после бело-голубые взяли реванш — 3:0. Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.73. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.10.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки команды из Ярославля. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.75. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Спартака» котируется за 2.10.

При этом самым результативным периодом в игре может стать вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.20. Котировки на третий период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 130 220 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на триумф «Локомотива» с учетом овертаймов и серии буллитов. Общий коэффициент экспресса — 1.91.

«Локомотив» одержал 38 побед и потерпел 12 поражений в текущем сезоне. «Железнодорожники» — лидеры Западной конференции КХЛ. Статистика «Динамо» скромнее: 30 побед и 18 поражений. Бело-голубые идут на третьем месте в Западной зоне.

Если «Локомотив» станет лучшим клубом Западной конференции, сыграет ставка за 1.10. Ярославцы — фавориты на звание лучшего клуба Запада. Победа «Динамо» в конференции котируется за 25.00. Шансы «Локомотива» и «Динамо» выиграть Кубок Гагарина оцениваются коэффициентами 4.50 и 10.00 соответственно.