Клиент PARI поставил 100 000 рублей на победу «Реала» над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

14 января в финальном матче за Суперкубок Испании «Реал» встретится с «Барселоной». Легендарное Эль Класико состоится в Эр-Рияде и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

Накануне встречи букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но склоняются к успеху Королевского клуба в основное время. На триумф «Реала» по итогам 90 минут игры можно поставить по коэффициенту 2.30, что соответствует примерно 43% вероятности. Победа «Барсы» в линии PARI идет за 3.15 (около 31%). Котировки на ничью составляют 3.75 (приблизительно 26%).

Шансы «Реала» одержать итоговую победу и завоевать трофей оцениваются еще выше. Поставить на успех «сливочных» с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно по коэффициенту 1.70. Аналогичная ставка на «Барсу» доступна за 2.20.

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу фаворита. В общем объеме ставок на итог встречи 99% приходится на победу «Реала».

Аналитики ждут от команд Карло Анчелотти и Хави Эрнандеса результативной игры. По оценкам PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.68. Вероятность противоположного исхода (не более двух мячей) котируется за 2.20. Стоит отметить, что в десяти последних матчах с участием «Реала» и «Барселоны» во всех турнирах (Ла Лига, Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании) ставка на тотал больше 2.5 по голам сыграла по шесть раз.

С высокой долей вероятности ни «Реалу», ни «Атлетико» не удастся сыграть в этом матче «на ноль». Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.57. Котировки на противоположный вариант составляют 2.45. В последних десяти матчах во всех турнирах команда Анчелотти обменивалась голами со своими соперниками шесть раз, а коллектив Хави — восемь.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. Сухая победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.65. Если счет в матче откроет «Реал», сыграет ставка за 1.80. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «Атлетико» составляют 2.13.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. В составе «Барсы» с наибольшей долей вероятности отличиться сможет польский бомбардир Роберт Левандовски. Ставки на его гол принимаются за 2.30. В «Реале» же наилучшие шансы забить у бразильца Винисиуса. Пари на точный удар в его исполнении будет рассчитано за 2.50.

Крупнейшая ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на победу «Реала» в основное время по коэффициенту 2.30. Общий коэффициент экспресса — 4.49.

Мадридский «Реал» участвует в Суперкубке Испании на правах вице-чемпиона и обладателя Кубка страны прошлого сезона. «Барселона» же в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу и завоевала Суперкубок страны. Сейчас мадридский клуб лидирует в Ла Лиге, а каталонцы идут третьими. Из последних десяти личных встреч во всех соревнованиях «Реал» выиграл шесть, а «Барса» — четыре. Вничью соперники играли в последний раз 18 декабря 2019 года в чемпионате страны (0:0).

Суперкубок Испании проводится в формате «финала четырех» с 2019 года. Турнир в четвертый раз принимает Саудовская Аравия. Ближневосточное государство платит за право принимать лучшие клубы Ла Лиги порядка 40 млн евро в год, примерно половина этой суммы распределяется между участвующими командами. В прошлом сезоне в финале Суперкубка Испании в Эр-Рияде «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:1.