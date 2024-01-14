Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 января 11:57ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 100 000 рублей на победу «Реала» над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

Букмекеры отдают предпочтение Мадриду
Валентин Васильев

14 января в финальном матче за Суперкубок Испании «Реал» встретится с «Барселоной». Легендарное Эль Класико состоится в Эр-Рияде и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

Накануне встречи букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но склоняются к успеху Королевского клуба в основное время. На триумф «Реала» по итогам 90 минут игры можно поставить по коэффициенту 2.30, что соответствует примерно 43% вероятности. Победа «Барсы» в линии PARI идет за 3.15 (около 31%). Котировки на ничью составляют 3.75 (приблизительно 26%).

Шансы «Реала» одержать итоговую победу и завоевать трофей оцениваются еще выше. Поставить на успех «сливочных» с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно по коэффициенту 1.70. Аналогичная ставка на «Барсу» доступна за 2.20.

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу фаворита. В общем объеме ставок на итог встречи 99% приходится на победу «Реала».

Аналитики ждут от команд Карло Анчелотти и Хави Эрнандеса результативной игры. По оценкам PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.68. Вероятность противоположного исхода (не более двух мячей) котируется за 2.20. Стоит отметить, что в десяти последних матчах с участием «Реала» и «Барселоны» во всех турнирах (Ла Лига, Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании) ставка на тотал больше 2.5 по голам сыграла по шесть раз.

С высокой долей вероятности ни «Реалу», ни «Атлетико» не удастся сыграть в этом матче «на ноль». Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.57. Котировки на противоположный вариант составляют 2.45. В последних десяти матчах во всех турнирах команда Анчелотти обменивалась голами со своими соперниками шесть раз, а коллектив Хави — восемь.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. Сухая победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.65. Если счет в матче откроет «Реал», сыграет ставка за 1.80. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «Атлетико» составляют 2.13.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. В составе «Барсы» с наибольшей долей вероятности отличиться сможет польский бомбардир Роберт Левандовски. Ставки на его гол принимаются за 2.30. В «Реале» же наилучшие шансы забить у бразильца Винисиуса. Пари на точный удар в его исполнении будет рассчитано за 2.50.

Крупнейшая ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на победу «Реала» в основное время по коэффициенту 2.30. Общий коэффициент экспресса — 4.49.

Мадридский «Реал» участвует в Суперкубке Испании на правах вице-чемпиона и обладателя Кубка страны прошлого сезона. «Барселона» же в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу и завоевала Суперкубок страны. Сейчас мадридский клуб лидирует в Ла Лиге, а каталонцы идут третьими. Из последних десяти личных встреч во всех соревнованиях «Реал» выиграл шесть, а «Барса» — четыре. Вничью соперники играли в последний раз 18 декабря 2019 года в чемпионате страны (0:0).

Суперкубок Испании проводится в формате «финала четырех» с 2019 года. Турнир в четвертый раз принимает Саудовская Аравия. Ближневосточное государство платит за право принимать лучшие клубы Ла Лиги порядка 40 млн евро в год, примерно половина этой суммы распределяется между участвующими командами. В прошлом сезоне в финале Суперкубка Испании в Эр-Рияде «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:1.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26
Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26
Новости
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Аналитика
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
Новости
Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC
Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC
Аналитика
«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила
«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила
Новости
Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet
Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet
Новости
Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта
Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта
Новости
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Новости
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Новости
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Новости

Новое

Читать все новости