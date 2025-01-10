«Реал» победит «Жальгирис» в Евролиге. Клиент PARI поставил на это 300 000 рублей

10 января «Жальгирис» сыграет с мадридским «Реалом» в рамках 20-й недели регулярного сезона Евролиги. Игра пройдет на площадке «Жальгирис-Арены» в Каунасе и начнется в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают «Реал» фаворитом матча. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.77, что соответствует 55% вероятности. Поставить на успех «Жальгириса» можно за 2.05. Вероятность триумфа литовцев составляет приблизительно 45%.

Клиенты PARI также считают, что встреча закончится победой мадридского коллектива. 87% от общего объема ставок на исход матча приходится на триумф «Реала». Один из игроков поставил 300 000 рублей на победу гостей в составе экспресса из трех событий. Суммарный коэффициент купона составил 3.33 с учетом возврата ставки по одному из событий.

По оценкам аналитиков, соперники наберут как минимум 161 очко на двоих. Поставить на тотал больше 160.5 можно с коэффициентом 1.87, а на тотал меньше 160.5 — с коэффициентом 1.93.

Индивидуальный тотал хозяев больше 79.5 котируется за 1.85. Для сравнения, аналогичная ставка на гостей доступна с коэффициентом 1.58.

«Реал» победил в трех из пяти последних игр против «Жальгириса». В прошлый раз соперники встречались 12 декабря 2024 года, в этом матче победили литовцы со счетом 92:83.

«Жальгирис» с 10 победами в 19 матчах занимает 10 место в таблице Евролиги. «Реал» с такой же статистикой находится на 12-м строчке. Шансы» мадридцев выиграть турнир котируются за 9.00, литовского клуба — за 75.00. Поставить на выход «Реала» и «Жальгириса» в плей-офф можно за 1.45 и 3.10 соответственно.