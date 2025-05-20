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28 мая 9:58ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 150 000 рублей на стыковой матч между «Сочи» и «Пари НН»

Согласно прогнозам аналитиков, болельщикам не стоит ждать от команд результативного футбола
Руслан Ипполитов

В среду, 28 мая, в рамках первого стыкового матча за право сыграть в Российской Премьер-лиге в сезоне 2025/26 «Сочи» примет «Пари НН». Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекера, явным фаворитом в сегодняшнем матче являются хозяева. Сделать ставку на победу «Сочи» можно по коэффициенту 1.95, что соответствует примерно 49% вероятности. Аналогичная ставка в пользу «Пари НН» при этом оценивается котировкой 4.30 (около 23% вероятности). Ничья в линии PARI идет за 3.40 (приблизительно 28%).

Аналогичным образом аналитики оценивают и шансы команд на исход всего двухматчевого противостояния. Так, поставить на то, что в розыгрыше следующего сезона РПЛ будет участвовать «Сочи», можно за 1.70, что эквивалентно приблизительно 56% вероятности. На итоговый успех «Пари НН» установлен коэффициент 2.15 (примерно 44%).

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Клиенты PARI также склоняются к победе сочинской команды в сегодняшней игре. В общем обороте ставок на исход матча 59% приходится на триумф хозяев поля, 37% — на «Пари НН». Доля ничьей составляет лишь 4%. В то же время 71,5% от всего оборота ставок на исход двухматчевого противостояния приходится на «Сочи», 28,5% — на нижегородский клуб.

Согласно прогнозам аналитиков PARI, болельщикам не стоит ждать от команд результативного футбола. Так, поставить на то, что в матче будет забито не более двух голов, можно по коэффициенту 1.70. Если же соперники пробьют тотал больше 2.5, сыграет ставка за 2.17. Вероятность обмена голами котируется за 2.02, в то время как обратный вариант доступен за 1.78.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом, по оценкам аналитиков PARI, считается минимальная победа сочинцев — она доступна по коэффициенту 6.50. Спрогнозировать ничьи 0:0 и 1:1 можно за 7.00, победы «Сочи» со счетом 2:0 или 2:1 оценены котировками 8.00 и 9.00 соответственно. Сильно дороже идет победа 1:0 в пользу «Пари НН» — она доступна в линии за 11.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 150 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на «Сочи» с нулевой форой. По оценке аналитиков, вероятность такого исхода оценивается котировкой 1.77.  В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 115 500 рублей.

В розыгрыше РПЛ этого сезона «Пари НН» удалось занять 13 строчку, лишь немного отстав от 12-го места. За сезон команда одержала семь побед и потерпела 17 поражений, еще шесть встреч удалось свести к ничьей. Куда лучше шли дела по сезону у «Сочи» — в Первой лиге подопечные Роберта Морено заняли пятую строчку, имея в своем активе 16 побед, 9 ничьих и 9 поражений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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