Фрибеты за депозит
Быстрая четверка от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за серию пари на теннис в лайве

«Балтбет» запустил эксклюзивное предложение для поклонников тенниса — акцию «Быстрая четверка». Промо позволяет заработать фрибет в размере от 150 рублей всего за 2 часа. Бетторам нужно оформить серию ставок на теннисные матчи в рамках персонального задания.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет за заключенные ставки на теннис в live

Чтобы вступить в промо, выполните последовательные действия:

1. Создайте профиль на сайте или в приложении букмекера (только для новичков).

2. Перейдите к акции «Быстрая четвёрка» и тапните кнопку «Участвовать».

3. В течение 2 часов после активации выполните персональное задание:

  • Сделайте 4 одиночные ставки на события из категории «Теннис».
  • Пари должны быть в live-линии.
  • Минимальная сумма каждой ставки — 150 рублей, коэффициент — от 1.50.

За успешное выполнение всех требований акции вы получите фрибет от БК не менее 150 рублей. Обратите внимание, что букмекер оставляет за собой право корректировать размер бонуса и правила участия по своему усмотрению.

Как отыграть фрибет от 150 рублей за пари на теннис в live в БК Балтбет

Акционный фрибет будет активен в течение 30 дней. Использовать его можно как на ординары, так и на экспрессы. В купоне разрешено не более 10 исходов. Допустимые коэффициенты для пари находятся в диапазоне от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет

Ниже перечислены ключевые особенности промо.

Максимальный размер бонуса

150 ₽

Минимальный депозит

150 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

06.11.2025 (23:59 МСК)

Ставки на повторяющиеся исходы в одном и том же событии исключены из акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Выполнить задание и получить фрибет можно всего за 120 минут➖ Нельзя ставить на прематч
➕ Участвовать может любой зарегистрированный игрок 

Заключение

Несмотря на приближение конца теннисного сезона, матчей еще достаточно много. Опытному игроку не составит труда подобрать 4 live-ставки и выполнить задание. Не забывайте активировать акцию в момент, когда одновременно проходит много матчей. Это позволяет иметь больше вариативности для пари.

Валентин Васильев

