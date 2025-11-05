Быстрая четверка от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за серию пари на теннис в лайве

Партнерский проект
«Балтбет» запустил эксклюзивное предложение для поклонников тенниса — акцию «Быстрая четверка». Промо позволяет заработать фрибет в размере от 150 рублей всего за 2 часа. Бетторам нужно оформить серию ставок на теннисные матчи в рамках персонального задания.
Чтобы вступить в промо, выполните последовательные действия:
1. Создайте профиль на сайте или в приложении букмекера (только для новичков).
2. Перейдите к акции «Быстрая четвёрка» и тапните кнопку «Участвовать».
3. В течение 2 часов после активации выполните персональное задание:
За успешное выполнение всех требований акции вы получите фрибет от БК не менее 150 рублей. Обратите внимание, что букмекер оставляет за собой право корректировать размер бонуса и правила участия по своему усмотрению.
Акционный фрибет будет активен в течение 30 дней. Использовать его можно как на ординары, так и на экспрессы. В купоне разрешено не более 10 исходов. Допустимые коэффициенты для пари находятся в диапазоне от 1.40 до 100.00.
Ниже перечислены ключевые особенности промо.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
150 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
06.11.2025 (23:59 МСК)
Ставки на повторяющиеся исходы в одном и том же событии исключены из акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Выполнить задание и получить фрибет можно всего за 120 минут
|➖ Нельзя ставить на прематч
|➕ Участвовать может любой зарегистрированный игрок
Несмотря на приближение конца теннисного сезона, матчей еще достаточно много. Опытному игроку не составит труда подобрать 4 live-ставки и выполнить задание. Не забывайте активировать акцию в момент, когда одновременно проходит много матчей. Это позволяет иметь больше вариативности для пари.