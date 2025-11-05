Быстрая четверка от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за серию пари на теннис в лайве

Чтобы вступить в промо, выполните последовательные действия:

1. Создайте профиль на сайте или в приложении букмекера (только для новичков).

2. Перейдите к акции «Быстрая четвёрка» и тапните кнопку «Участвовать».

3. В течение 2 часов после активации выполните персональное задание:

Сделайте 4 одиночные ставки на события из категории «Теннис».

Пари должны быть в live-линии.

Минимальная сумма каждой ставки — 150 рублей, коэффициент — от 1.50.

За успешное выполнение всех требований акции вы получите фрибет от БК не менее 150 рублей. Обратите внимание, что букмекер оставляет за собой право корректировать размер бонуса и правила участия по своему усмотрению.