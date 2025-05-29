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29 мая 9:42ГлавнаяБонусы
БК БалтбетАкции

Угадай минуту первой желтой карточки от БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогнозы на финал ЛЧ

2000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Доверься интуиции и забери 2000 рублей!

БК «Балтбет» предлагает спрогнозировать, на какой минуте финального поединка Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером» арбитр впервые покажет желтую карточку. Угадал — получил фрибет до 2000 рублей. Всего разыгрывается 6000 рублей. Участие доступно всем пользователям, не требуется заключать пари или вносить депозит.

Как получить бонус Балтбет до 2000 рублей за прогноз на финал ЛЧ

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Чтобы включиться в розыгрыш, следуйте инструкции ниже:

1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет», если еще не зарегистрированы.

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2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Найдите пост, посвященный акции, и отметьте его реакцией.

4. В комментарии к публикации укажите минуту, на которой, по вашему мнению, будет показана первая желтая карточка в матче ПСЖ – «Интер».

5. Не забудьте добавить свой ID из личного кабинета — без него прогноз не засчитается.

Главный приз — фрибет номиналом 2000 рублей. Если точных прогнозов окажется больше 3, общая сумма в 6000 рублей будет поровну распределена между всеми победителями.

Присутствует опция удвоения фрибета. Для этого нужно сделать ставку на матч ПСЖ – «Интер» от 300 рублей и прикрепить скрин или номер купона к своему комментарию с прогнозом. Если окажетесь среди победителей, получите фрибет в двойном размере. Результаты акции объявят 02.06.2025.

Как отыграть бонус Балтбет до 2000 рублей

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Фрибет можно использовать как на одиночные ставки, так и на экспрессы — от 1 до 10 событий в купоне. Главное условие — общий коэффициент должен быть не ниже 1.40 и не выше 100.00. Полученный бонус будет активен в течение 1 месяца с момента подведения итогов. Если фрибет не будет использован в срок, он аннулируется автоматически.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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Сводка по акции оформлена в табличном виде. Все наглядно и по пунктам.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (для желающих удвоить фрибет)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

31.05.2025 (21:55 МСК)

Убедитесь, что ваш прогноз окончательный. Редактировать нельзя, иначе он не засчитается.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Есть шанс увеличить фрибет в 2 раза➖ Не очень большой призовой фонд
➕ Делать ставки и вносить депозит необязательно 

Заключение

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В этой акции все строится на вашем чувстве игры и интуиции. Хотя призовой фонд скромный, условия участия максимально просты и не требуют никаких сложных действий. Данная акция — отличная возможность проверить свою проницательность и выиграть фрибет без лишних хлопот.

Валентин Васильев

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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