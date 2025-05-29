Угадай минуту первой желтой карточки от БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогнозы на финал ЛЧ

Чтобы включиться в розыгрыш, следуйте инструкции ниже:

1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет», если еще не зарегистрированы.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Найдите пост, посвященный акции, и отметьте его реакцией.

4. В комментарии к публикации укажите минуту, на которой, по вашему мнению, будет показана первая желтая карточка в матче ПСЖ – «Интер».

5. Не забудьте добавить свой ID из личного кабинета — без него прогноз не засчитается.

Главный приз — фрибет номиналом 2000 рублей. Если точных прогнозов окажется больше 3, общая сумма в 6000 рублей будет поровну распределена между всеми победителями.

Присутствует опция удвоения фрибета. Для этого нужно сделать ставку на матч ПСЖ – «Интер» от 300 рублей и прикрепить скрин или номер купона к своему комментарию с прогнозом. Если окажетесь среди победителей, получите фрибет в двойном размере. Результаты акции объявят 02.06.2025.