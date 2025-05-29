Угадай минуту первой желтой карточки от БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогнозы на финал ЛЧ

Партнерский проект
БК «Балтбет» предлагает спрогнозировать, на какой минуте финального поединка Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером» арбитр впервые покажет желтую карточку. Угадал — получил фрибет до 2000 рублей. Всего разыгрывается 6000 рублей. Участие доступно всем пользователям, не требуется заключать пари или вносить депозит.
Чтобы включиться в розыгрыш, следуйте инструкции ниже:
1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет», если еще не зарегистрированы.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Найдите пост, посвященный акции, и отметьте его реакцией.
4. В комментарии к публикации укажите минуту, на которой, по вашему мнению, будет показана первая желтая карточка в матче ПСЖ – «Интер».
5. Не забудьте добавить свой ID из личного кабинета — без него прогноз не засчитается.
Главный приз — фрибет номиналом 2000 рублей. Если точных прогнозов окажется больше 3, общая сумма в 6000 рублей будет поровну распределена между всеми победителями.
Присутствует опция удвоения фрибета. Для этого нужно сделать ставку на матч ПСЖ – «Интер» от 300 рублей и прикрепить скрин или номер купона к своему комментарию с прогнозом. Если окажетесь среди победителей, получите фрибет в двойном размере. Результаты акции объявят 02.06.2025.
Фрибет можно использовать как на одиночные ставки, так и на экспрессы — от 1 до 10 событий в купоне. Главное условие — общий коэффициент должен быть не ниже 1.40 и не выше 100.00. Полученный бонус будет активен в течение 1 месяца с момента подведения итогов. Если фрибет не будет использован в срок, он аннулируется автоматически.
Сводка по акции оформлена в табличном виде. Все наглядно и по пунктам.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (для желающих удвоить фрибет)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.05.2025 (21:55 МСК)
Убедитесь, что ваш прогноз окончательный. Редактировать нельзя, иначе он не засчитается.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Есть шанс увеличить фрибет в 2 раза
|➖ Не очень большой призовой фонд
|➕ Делать ставки и вносить депозит необязательно
В этой акции все строится на вашем чувстве игры и интуиции. Хотя призовой фонд скромный, условия участия максимально просты и не требуют никаких сложных действий. Данная акция — отличная возможность проверить свою проницательность и выиграть фрибет без лишних хлопот.
Партнерский проект