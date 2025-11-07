БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на первый гол в игре Интера и Лацио

Партнерский проект
Букмекер «Балтбет» проводит конкурс прогнозов к матчу «Интер» — «Лацио». Игрок может получить фрибет на 2000 рублей. Чтобы участвовать, нужно подписаться на группу, сделать репост и оставить комментарий с минутой первого гола.
Пользователю нужно соблюсти несколько простых требований:
1. Зарегистрировать аккаунт в БК Baltbet или войти в существующий профиль.
2. Подписаться на официальную группу букмекера в VK и отметить пост о конкурсе лайком.
3. Сделать репост публикации, чтобы другие участники могли ее увидеть.
4. В комментариях под записью до начала матча «Интер» — «Лацио» (9 ноября, 22:45 МСК) указать точную минуту первого гола.
Фрибеты по 2000 рублей достанутся 3 участникам с верными прогнозами. При большем числе победителей призовой фонд распределяется между ними поровну.
Возможность увеличить бонус х2 открыта при ставке от 300 рублей на встречу «Интера» и «Лацио». В таком случае выигрыш составит до 4000 рублей. Ничейный результат 0:0 аннулирует конкурс.
Бонус доступен к использованию в течение месяца после выдачи. При отсутствии ставки за этот период фрибет аннулируется. Остальные условия по отыгрышу победителям будут сообщены отдельно.
Подробности по использованию бонуса можно найти в таблице.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (для желающих увеличить фрибет)
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
09.11.2025 (22:45 МСК)
Объявление победителей конкурса состоится на следующий день, 10 ноября.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступен как новым, так и существующим клиентам БК
|➖ Требуется наличие страницы в VK
|➕ Фрибет действует целый месяц
В этом розыгрыше все участники стартуют с равными шансами. Ни одна статистика или аналитика не гарантирует точный прогноз первого взятия ворот. Поэтому остается только полагаться на чутье и наблюдать за матчем.