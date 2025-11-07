БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на первый гол в игре Интера и Лацио

Пользователю нужно соблюсти несколько простых требований:

1. Зарегистрировать аккаунт в БК Baltbet или войти в существующий профиль.

2. Подписаться на официальную группу букмекера в VK и отметить пост о конкурсе лайком.

3. Сделать репост публикации, чтобы другие участники могли ее увидеть.

4. В комментариях под записью до начала матча «Интер» — «Лацио» (9 ноября, 22:45 МСК) указать точную минуту первого гола.

Фрибеты по 2000 рублей достанутся 3 участникам с верными прогнозами. При большем числе победителей призовой фонд распределяется между ними поровну.

Возможность увеличить бонус х2 открыта при ставке от 300 рублей на встречу «Интера» и «Лацио». В таком случае выигрыш составит до 4000 рублей. Ничейный результат 0:0 аннулирует конкурс.