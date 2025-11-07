Ведомости
7 ноября 10:41
БК БалтбетАкции
logo

БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на первый гол в игре Интера и Лацио

2000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Твоя интуиция может принести выигрыш!

Букмекер «Балтбет» проводит конкурс прогнозов к матчу «Интер» — «Лацио». Игрок может получить фрибет на 2000 рублей. Чтобы участвовать, нужно подписаться на группу, сделать репост и оставить комментарий с минутой первого гола.

Как получить фрибет до 4000 от Балтбет за верный прогноз на встречу Интер — Лацио

Свернуть

Пользователю нужно соблюсти несколько простых требований:

1. Зарегистрировать аккаунт в БК Baltbet или войти в существующий профиль.

2. Подписаться на официальную группу букмекера в VK и отметить пост о конкурсе лайком.

3. Сделать репост публикации, чтобы другие участники могли ее увидеть.

4. В комментариях под записью до начала матча «Интер» — «Лацио» (9 ноября, 22:45 МСК) указать точную минуту первого гола.

Фрибеты по 2000 рублей достанутся 3 участникам с верными прогнозами. При большем числе победителей призовой фонд распределяется между ними поровну.

Возможность увеличить бонус х2 открыта при ставке от 300 рублей на встречу «Интера» и «Лацио». В таком случае выигрыш составит до 4000 рублей. Ничейный результат 0:0 аннулирует конкурс.

Как отыграть фрибет до 2000 рублей за верный прогноз на Серию А в БК Балтбет

Свернуть

Бонус доступен к использованию в течение месяца после выдачи. При отсутствии ставки за этот период фрибет аннулируется. Остальные условия по отыгрышу победителям будут сообщены отдельно.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Балтбет

Свернуть

Подробности по использованию бонуса можно найти в таблице.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (для желающих увеличить фрибет)

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

09.11.2025 (22:45 МСК)

Объявление победителей конкурса состоится на следующий день, 10 ноября.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Доступен как новым, так и существующим клиентам БК➖ Требуется наличие страницы в VK
➕ Фрибет действует целый месяц 

Заключение

Свернуть

В этом розыгрыше все участники стартуют с равными шансами. Ни одна статистика или аналитика не гарантирует точный прогноз первого взятия ворот. Поэтому остается только полагаться на чутье и наблюдать за матчем.

Валентин Васильев

