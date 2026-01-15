БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игру МЮ-МС

Партнерский проект
К матчу АПЛ «Манчестер Юнайтед»-«Манчестер Сити» букмекер «Балтбет» подготовил конкурс с прогнозом на первый «горчичник». Игроки, назвавшие точную минуту, разделят между собой призовой фонд в 6000 рублей.
Для допуска к акции игрокам необходимо выполнить установленный перечень условий:
1. Пройти регистрацию в Baltbet либо использовать действующий профиль.
2. Оформить подписку на Telegram-канал БК.
3. Под постом с конкурсом написать предполагаемую минуту первого предупреждения в игре «Ман Юнайтед» — «Ман Сити», добавив номер ID аккаунта.
В рамках промо разыгрывается фрибет на 2000 рублей. Если точных прогнозов окажется больше 3, призовой пул в 6000 рублей будет поделен между участниками.
Бонус доступен для применения в течение 30 дней, после чего он сгорает. Все условия использования отображаются в момент активации.
Обратимся к ключевым аспектам проводимой акции.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (чтобы удвоить приз)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
17.01.2026 (15:30 МСК)
При заключении пари от 300 рублей фрибет будет начислен в двойном размере. Участие в конкурсе возможно только с комментариями без последующего редактирования.
Плюсы
Минусы
|➕ Получить фрибет возможно без денежных трат
|➖ Индивидуальный выигрыш может уменьшиться, если будет много победителей
|➕ Не нужно выполнять сложные задания
Традиционный конкурс от надежного букмекера. Матчи между манчестерскими клубами всегда напряженные. В этой игре желтые карточки практически неизбежны. От беттора требуется только правильно спрогнозировать минуту получения горчичника.