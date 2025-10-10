Фрибет до 4000 рублей от БК Балтбет: угадайте минуту первой желтой карточки в матче сборных Дании и Греции

«Балтбет» запускает очередной конкурс и выдает фрибеты за правильный прогноз события в игре. На этот раз пользователям предлагается угадать минуту первой желтой карточки в матче сборных Дании и Греции. Букмекер разыграет 6000 рублей между 3 пользователями. Однако при определенных обстоятельствах можно увеличить сумму бонуса.
Участникам конкурса следует:
1. Сделать профиль в Baltbet.
2. Подписаться на Telegram-канал оператора.
3. Поставить любую реакцию под публикацией.
4. В комментарии указать минуту, когда выдадут первую желтую карточку в матче Дания-Греция и ID аккаунта в «Балтбет».
По 2000 рублей вручат 3 победителям на фрибет-баланс. Если счастливчиков окажется больше, БК разделит призовой фонд между всеми правильно ответившими бетторами.
Для увеличения бонуса в 2 раза нужно поставить на матч сборных Дании и Греции от 300 рублей. Размер коэффициента не регламентируется. В комментарии к посту нужно сообщить номер купона.
Пари лучше делать до публикации прогноза, так как редакция комментария снимает его с участия в конкурсе.
Выигранный фрибет активен в течение месяца с выдачи. Условия по отыгрышу букмекер не раскрывает, эту информацию расскажут при начислении бонуса. Обычно венджер составляет х1.
Оценим подробности розыгрыша БК.
Максимальный размер бонуса
4000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
12.10.2025 (21:45 МСК)
До 21:45 МСК 12 октября Baltbet принимает прогнозы на матч. Результаты розыгрыша пользователи узнают 14.10.2025.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно пополнять счет
|➖ Сложно победить
|➕ Есть шанс удвоить фрибет
Победить в этом конкурсе от «Балтбет» очень сложно. Спрогнозировать минуту первой желтой карточки невозможно. Однако базовые условия конкурса не требуют никаких вложений. Если вы хотите удвоить выигрыш, тогда нужно пополнять счет БК и заключать пари.