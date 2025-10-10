Фрибет до 4000 рублей от БК Балтбет: угадайте минуту первой желтой карточки в матче сборных Дании и Греции

Участникам конкурса следует:

1. Сделать профиль в Baltbet.

2. Подписаться на Telegram-канал оператора.

3. Поставить любую реакцию под публикацией .

4. В комментарии указать минуту, когда выдадут первую желтую карточку в матче Дания-Греция и ID аккаунта в «Балтбет».

По 2000 рублей вручат 3 победителям на фрибет-баланс. Если счастливчиков окажется больше, БК разделит призовой фонд между всеми правильно ответившими бетторами.

Для увеличения бонуса в 2 раза нужно поставить на матч сборных Дании и Греции от 300 рублей. Размер коэффициента не регламентируется. В комментарии к посту нужно сообщить номер купона.

Пари лучше делать до публикации прогноза, так как редакция комментария снимает его с участия в конкурсе.