Фрибет до 4000 рублей от БК Балтбет: угадайте минуту первой желтой карточки в матче сборных Дании и Греции

4000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
До 4000 рублей за правильный ответ

«Балтбет» запускает очередной конкурс и выдает фрибеты за правильный прогноз события в игре. На этот раз пользователям предлагается угадать минуту первой желтой карточки в матче сборных Дании и Греции. Букмекер разыграет 6000 рублей между 3 пользователями. Однако при определенных обстоятельствах можно увеличить сумму бонуса. 

Как получить фрибет до 4000 рублей в БК Балтбет за верный прогноз матча

Свернуть

Участникам конкурса следует:

1. Сделать профиль в Baltbet.

2. Подписаться на Telegram-канал оператора. 

3. Поставить любую реакцию под публикацией

4. В комментарии указать минуту, когда выдадут первую желтую карточку в матче Дания-Греция и ID аккаунта в «Балтбет».

По 2000 рублей вручат 3 победителям на фрибет-баланс. Если счастливчиков окажется больше, БК разделит призовой фонд между всеми правильно ответившими бетторами.

Для увеличения бонуса в 2 раза нужно поставить на матч сборных Дании и Греции от 300 рублей. Размер коэффициента не регламентируется. В комментарии к посту нужно сообщить номер купона.

Пари лучше делать до публикации прогноза, так как редакция комментария снимает его с участия в конкурсе.

Как отыграть фрибет до 4000 рублей за верный прогноз в БК Балтбет

Свернуть

Выигранный фрибет активен в течение месяца с выдачи. Условия по отыгрышу букмекер не раскрывает, эту информацию расскажут при начислении бонуса. Обычно венджер составляет х1.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Свернуть

Оценим подробности розыгрыша БК.

Максимальный размер бонуса

4000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

12.10.2025 (21:45 МСК)

До 21:45 МСК 12 октября Baltbet принимает прогнозы на матч. Результаты розыгрыша пользователи узнают 14.10.2025. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужно пополнять счет➖ Сложно победить
➕ Есть шанс удвоить фрибет 

Заключение

Свернуть

Победить в этом конкурсе от «Балтбет» очень сложно. Спрогнозировать минуту первой желтой карточки невозможно. Однако базовые условия конкурса не требуют никаких вложений. Если вы хотите удвоить выигрыш, тогда нужно пополнять счет БК и заключать пари. 

Валентин Васильев

