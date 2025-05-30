Парижский экспресс от БК Балтбет: фрибеты на 450 рублей за ставки на теннис

Для участия в розыгрыше выполните нижеперечисленные действия:

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на официальном сайте либо в мобильном приложении БК «Балтбет».

2. Перейдите на страницу акции «Парижский экспресс» и нажмите кнопку «Участвовать».

3. Оформите 5 экспресс-ставок на теннис.

В каждом пари должно быть 2 события с кэфом от 1.40. Минимальная сумма ставки составляет 600 рублей. Заключить пари нужно в течение 3 дней с момента активации участия. После выполнения всех условий «Балтбет» автоматически начислит фрибет 450 рублей.