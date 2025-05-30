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30 мая 12:22ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит

Парижский экспресс от БК Балтбет: фрибеты на 450 рублей за ставки на теннис

450 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.6
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
600 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
450 рублей за пари на Roland Garros!

Букмекерская компания «Балтбет» запустила очередную акцию для поклонников тенниса. Каждый, кто оформит экспресс-ставки на матчи Roland Garros и других турниров, получит возможность заработать фрибет номиналом 450 рублей. Предложение действует для всех зарегистрированных пользователей.

Как получить бонус Балтбет на 450 рублей за ставки на теннис

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Для участия в розыгрыше выполните нижеперечисленные действия:

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на официальном сайте либо в мобильном приложении БК «Балтбет».

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2. Перейдите на страницу акции «Парижский экспресс» и нажмите кнопку «Участвовать».

3. Оформите 5 экспресс-ставок на теннис.

В каждом пари должно быть 2 события с кэфом от 1.40. Минимальная сумма ставки составляет 600 рублей. Заключить пари нужно в течение 3 дней с момента активации участия. После выполнения всех условий «Балтбет» автоматически начислит фрибет 450 рублей.

Как отыграть бонус Балтбет на 450 рублей

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Фрибеты доступны для заключения ординаров и экспрессов. Минимальный общий кэф — 1.60. Срок действия фрибета — 1 месяц с момента подведения итогов конкурса. Рекомендуется заранее уточнять актуальные условия на странице предложения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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Условия акции структурированы в табличной форме.

Максимальный размер бонуса

450 ₽

Минимальный депозит

600 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.60

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

01.06.2025 (23:59 МСК)

Многократное участие в рамках акции исключено.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Акция рассчитана на всех клиентов букмекера➖ Скромный номинал фрибета
➕ Учитываются выигрышные и проигрышные ставки 

Заключение

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Условия участия строгие. Для получения относительно небольшого фрибета нужно поставить от 3000 рублей. Если вы все равно планировали заключать пари на встречи Roland Garros, стоит обратить внимание на предложение от БК «Балтбет».

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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