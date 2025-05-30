Парижский экспресс от БК Балтбет: фрибеты на 450 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» запустила очередную акцию для поклонников тенниса. Каждый, кто оформит экспресс-ставки на матчи Roland Garros и других турниров, получит возможность заработать фрибет номиналом 450 рублей. Предложение действует для всех зарегистрированных пользователей.
Для участия в розыгрыше выполните нижеперечисленные действия:
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на официальном сайте либо в мобильном приложении БК «Балтбет».
2. Перейдите на страницу акции «Парижский экспресс» и нажмите кнопку «Участвовать».
3. Оформите 5 экспресс-ставок на теннис.
В каждом пари должно быть 2 события с кэфом от 1.40. Минимальная сумма ставки составляет 600 рублей. Заключить пари нужно в течение 3 дней с момента активации участия. После выполнения всех условий «Балтбет» автоматически начислит фрибет 450 рублей.
Фрибеты доступны для заключения ординаров и экспрессов. Минимальный общий кэф — 1.60. Срок действия фрибета — 1 месяц с момента подведения итогов конкурса. Рекомендуется заранее уточнять актуальные условия на странице предложения.
Условия акции структурированы в табличной форме.
Максимальный размер бонуса
450 ₽
Минимальный депозит
600 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.60
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.06.2025 (23:59 МСК)
Многократное участие в рамках акции исключено.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция рассчитана на всех клиентов букмекера
|➖ Скромный номинал фрибета
|➕ Учитываются выигрышные и проигрышные ставки
Условия участия строгие. Для получения относительно небольшого фрибета нужно поставить от 3000 рублей. Если вы все равно планировали заключать пари на встречи Roland Garros, стоит обратить внимание на предложение от БК «Балтбет».
Партнерский проект