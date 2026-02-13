Победный состав от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за выигрышные пари на хоккей

Партнерский проект
Для любителей ставок на хоккей букмекерская контора «Балтбет» представила промоакцию «Победный состав» с бонусом за серию выигрышей. Участники с 5 успешными пари получают фрибет от 150 рублей. Предложение актуально до 15 февраля.
Для активации бонусного задания беттору нужно соблюдать обозначенный порядок действий:
1. Пройти процедуры регистрации и верификации в Baltbet.
2. Подключиться к «Победному составу».
3. Одержать 5 побед по ставкам на хоккей с суммой от 100 рублей и коэффициентом не ниже 1.60.
Участник вправе выбирать любой тип пари. Срок выполнения задания составляет 2 суток. Победы по ставкам могут быть получены в произвольной последовательности.
После успешного закрытия задания букмекерская контора зачислит фрибет со сроком активности 30 суток. Бонус доступен для ординаров и экспрессов с коэффициентом от 1.40 до 100.00. В одном купоне можно объединить не более 10 событий.
Обозначим базовые требования и нюансы участия в промо.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.02.2026 (23:59 МСК)
Игроку не требуется вручную включать бонус. Он автоматически отображается в корзине.
Плюсы
Минусы
|➕ Можно попробовать разные типы пари
|➖ На выполнение задания дается всего 48 часов
|➕ Широкий диапазон коэффициентов по фрибету
На олимпийский хоккей сейчас высокий интерес среди бетторов. Матчи проводятся ежедневно, поэтому событий для ставок достаточно. Игрок может выбирать любой тип пари.