13 февраля
БК БалтбетФрибеты без депозита
Победный состав от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за выигрышные пари на хоккей

150 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Побеждайте вместе с «Балтбет»!

Для любителей ставок на хоккей букмекерская контора «Балтбет» представила промоакцию «Победный состав» с бонусом за серию выигрышей. Участники с 5 успешными пари получают фрибет от 150 рублей. Предложение актуально до 15 февраля.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет за победные пари на хоккейные игры

Для активации бонусного задания беттору нужно соблюдать обозначенный порядок действий:

1. Пройти процедуры регистрации и верификации в Baltbet.

2. Подключиться к «Победному составу».

3. Одержать 5 побед по ставкам на хоккей с суммой от 100 рублей и коэффициентом не ниже 1.60.

Участник вправе выбирать любой тип пари. Срок выполнения задания составляет 2 суток. Победы по ставкам могут быть получены в произвольной последовательности.

Как отыграть фрибет от 150 рублей по промоакции Победный состав

После успешного закрытия задания букмекерская контора зачислит фрибет со сроком активности 30 суток. Бонус доступен для ординаров и экспрессов с коэффициентом от 1.40 до 100.00. В одном купоне можно объединить не более 10 событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет

Обозначим базовые требования и нюансы участия в промо.

Максимальный размер бонуса

150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.02.2026 (23:59 МСК)

Игроку не требуется вручную включать бонус. Он автоматически отображается в корзине.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Можно попробовать разные типы пари➖ На выполнение задания дается всего 48 часов
➕ Широкий диапазон коэффициентов по фрибету 


Заключение

На олимпийский хоккей сейчас высокий интерес среди бетторов. Матчи проводятся ежедневно, поэтому событий для ставок достаточно. Игрок может выбирать любой тип пари.

Валентин Васильев

