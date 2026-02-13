Победный состав от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за выигрышные пари на хоккей

Для активации бонусного задания беттору нужно соблюдать обозначенный порядок действий:

1. Пройти процедуры регистрации и верификации в Baltbet.

2. Подключиться к «Победному составу».

3. Одержать 5 побед по ставкам на хоккей с суммой от 100 рублей и коэффициентом не ниже 1.60.

Участник вправе выбирать любой тип пари. Срок выполнения задания составляет 2 суток. Победы по ставкам могут быть получены в произвольной последовательности.