Пятый элемент от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за серию ставок на хоккейные матчи

Для начисления бонуса беттору нужно последовательно совершить несколько действий:

1. Войти в личный кабинет «Балтбет» или пройти регистрацию, если аккаунта нет.

2. Подключиться к акции через специальную кнопку на ее странице.

3. За 2 дня разместить 5 хоккейных пари с минимальной ставкой 150 рублей и коэффициентом от 1.80.

В правилах не указано требование к типу пари. Исход ставок на получение фрибета не влияет.