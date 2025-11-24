Пятый элемент от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за серию ставок на хоккейные матчи

Партнерский проект
Букмекер «Балтбет» открыл спецпредложение для поклонников хоккейных матчей под названием «Пятый элемент». Призом выступает фрибет от 150 рублей. Его получают все, кто совершит необходимый набор ставок.
Для начисления бонуса беттору нужно последовательно совершить несколько действий:
1. Войти в личный кабинет «Балтбет» или пройти регистрацию, если аккаунта нет.
2. Подключиться к акции через специальную кнопку на ее странице.
3. За 2 дня разместить 5 хоккейных пари с минимальной ставкой 150 рублей и коэффициентом от 1.80.
В правилах не указано требование к типу пари. Исход ставок на получение фрибета не влияет.
На использование фрибета отводится месяц. Его можно задействовать в одиночном или экспресс-пари при минимальном коэффициенте 1.40.
Таблица содержит полный набор сведений о данном предложении.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
27.11.2025 (23:59 МСК)
Офлайн-пари через сотрудника ППС не засчитываются.
Плюсы
Минусы
|➕ Бонус начисляется всем, кто выполнит задание, без розыгрышей и случайностей
|➖ Фрибет на 150 рублей не покрывает общий объем обязательных пари
|➕ Участие активируется в 1 клик
Хоккейные сезоны КХЛ и НХЛ в полном разгаре. Перед игроками широкий выбор матчей и коэффициентов. Фрибет начисляется за размещение ставок, независимо от их исхода.