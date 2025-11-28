Тактический запас от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за ставки на футбол

Партнерский проект
Промоакция «Тактический запас» от букмекерской конторы «Балтбет» поможет игрокам получить хоть и небольшой, но почти гарантированный фрибет. Для участия достаточно только заключить серию квалификационных пари. Никаких дополнительных условий контора не выставляет.
Чтобы претендовать на подарок по промо «Тактический запас», требуется:
1. Стать клиентом оператора.
2. Зайти на страницу промоакции и подтвердить участие.
3. Заключить 8 ставок на футбол.
На пари БК отводит 1 сутки после согласия с участием. Засчитываются ставки с минимальным коэффициентом от 1.80 и суммой от 100 рублей. Статус неважен, букмекер учтет выигрыши и поражения.
БК разрешает проставить фрибет за один месяц. Начальный коэффициент — 1.40. Бонус подходит для множественных и одиночных пари.
В таблице сведены главные особенности промопредложения.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.11.2025 (23:59 МСК)
Допускается однократное участие. Если беттор опоздает и не поставит за сутки серию из 8 пари, букмекер не выдаст фрибет.
Плюсы
Минусы
|➕ Правила акции не учитывают итоговый статус ставки
|➖ Номинал бонуса не перекрывает потенциальные риски
|➕ Участника не ограничивают выбором чемпионата.
Акция идеально подходит под выходные, ведь именно тогда стартуют матчи очередного тура РПЛ. Букмекер разрешает играть и в лайве, поэтому теоретически получить бонус можно при ставках в одном матче.