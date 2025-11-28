Тактический запас от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за ставки на футбол

Чтобы претендовать на подарок по промо «Тактический запас», требуется:

1. Стать клиентом оператора.

2. Зайти на страницу промоакции и подтвердить участие.

3. Заключить 8 ставок на футбол.

На пари БК отводит 1 сутки после согласия с участием. Засчитываются ставки с минимальным коэффициентом от 1.80 и суммой от 100 рублей. Статус неважен, букмекер учтет выигрыши и поражения.