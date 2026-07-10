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ГлавнаяБонусыТеннисный триумф от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 5 победных пари на теннис
БК БалтбетФрибеты за депозит
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Теннисный триумф от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 5 победных пари на теннис

Обновлено:
от 150 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей в рамках промо Теннисный триумф
  • Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей за выигрышные пари на теннис
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Балтбет» запустила акцию «Теннисный триумф». Клиентам предлагается выполнить 5 успешных ставок на любые теннисные турниры и получить фрибет от 150 рублей.

Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей в рамках промо Теннисный триумф

Чтобы стать обладателем бонусного начисления, участнику нужно пройти через несколько последовательных этапов:

1. Авторизоваться в личном кабинете БК.

2. Запустить 2-дневный акционный интервал.

3. Заключить и выиграть 5 пари на теннисные события (сумма каждой ставки — от 100 рублей, коэффициент по каждому исходу — не ниже 1.40).

На все действия отводится ровно 2 дня с момента активации либо до завершения периода акции — 12 июля 2026 года.

Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей за выигрышные пари на теннис

Все сведения об использовании фрибета доступны в аккаунте клиента. Срок действия бонуса составляет 30 дней. Применить его можно к ординарам и экспрессам с итоговым коэффициентом в диапазоне от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет

Таблица содержит краткую памятку по условиям.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

12.07.2026 (23:59 МСК)

Каждый клиент может воспользоваться активностью только 1 раз.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Удобный алгоритм участия без скрытых нюансов➖ Нужно оформить сразу 5 выигрышных пари
➕ Не требует крупных вложений 

Заключение

На Уимблдоне наступает решающая стадия турнира. Это отличная возможность проверить свою спортивную интуицию на самых напряженных встречах сезона и заодно забрать фрибет от надежного букмекера.

Валентин Васильев

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