Теннисный триумф от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 5 победных пари на теннис

Партнерский проект
БК «Балтбет» запустила акцию «Теннисный триумф». Клиентам предлагается выполнить 5 успешных ставок на любые теннисные турниры и получить фрибет от 150 рублей.
Чтобы стать обладателем бонусного начисления, участнику нужно пройти через несколько последовательных этапов:
1. Авторизоваться в личном кабинете БК.
2. Запустить 2-дневный акционный интервал.
3. Заключить и выиграть 5 пари на теннисные события (сумма каждой ставки — от 100 рублей, коэффициент по каждому исходу — не ниже 1.40).
На все действия отводится ровно 2 дня с момента активации либо до завершения периода акции — 12 июля 2026 года.
Все сведения об использовании фрибета доступны в аккаунте клиента. Срок действия бонуса составляет 30 дней. Применить его можно к ординарам и экспрессам с итоговым коэффициентом в диапазоне от 1.40 до 100.00.
Таблица содержит краткую памятку по условиям.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
12.07.2026 (23:59 МСК)
Каждый клиент может воспользоваться активностью только 1 раз.
Плюсы
Минусы
|➕ Удобный алгоритм участия без скрытых нюансов
|➖ Нужно оформить сразу 5 выигрышных пари
|➕ Не требует крупных вложений
На Уимблдоне наступает решающая стадия турнира. Это отличная возможность проверить свою спортивную интуицию на самых напряженных встречах сезона и заодно забрать фрибет от надежного букмекера.