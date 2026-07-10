Теннисный триумф от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 5 победных пари на теннис

Чтобы стать обладателем бонусного начисления, участнику нужно пройти через несколько последовательных этапов:

1. Авторизоваться в личном кабинете БК.

2. Запустить 2-дневный акционный интервал.

3. Заключить и выиграть 5 пари на теннисные события (сумма каждой ставки — от 100 рублей, коэффициент по каждому исходу — не ниже 1.40).

На все действия отводится ровно 2 дня с момента активации либо до завершения периода акции — 12 июля 2026 года.