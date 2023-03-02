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2 марта 8:58ГлавнаяБонусы
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Фрибет «Фонбет» на 300 рублей за ставки на The Lima Major по Dota 2

ФонбетФонбет
5star
300 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Мелочь, а приятно!
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Фонбет» запустила интересную акцию для любителей киберспорта! БК подарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» фрибет на 300 рублей за ставку на первый киберспортивный супертурнир нового года – The Lima Major 2023 по Dota 2.

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Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте  «Фонбет».
  2. В личном кабинете активируйте промокод LIMA.
  3. Сделайте одинарную или экспресс-ставку на турнир The Lima Major 2023 по Dota 2. Имейте в виду: кэф должен быть не меньше 2,00, а сумма - от 700 рублей.

После выполнения этих нехитрых условий вам на бонусный счет упадет 300-рублевый фрибет. Использовать его можно в течение семи дней для пари на киберспортивные события без ограничений по коэффициентам. 

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Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Исход пари не играет роли.

- Фрибет актуален только для раздела Киберспорт.

Заключение 

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Киберспорт завоевывает все большую популярность на планете, а ставки на него уже сейчас пользуются устойчиво высоким спросом у бетторов. «Фонбет» подогрел интерес к первому мейджору года бонусом из серии «мелочь, а приятно». Выиграть несложно, потратить - не жалко! 

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