Фрибет «Фонбет» на 300 рублей за ставки на The Lima Major по Dota 2

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Букмекерская контора «Фонбет» запустила интересную акцию для любителей киберспорта! БК подарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» фрибет на 300 рублей за ставку на первый киберспортивный супертурнир нового года – The Lima Major 2023 по Dota 2.
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
После выполнения этих нехитрых условий вам на бонусный счет упадет 300-рублевый фрибет. Использовать его можно в течение семи дней для пари на киберспортивные события без ограничений по коэффициентам.
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+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Исход пари не играет роли.
- Фрибет актуален только для раздела Киберспорт.
Киберспорт завоевывает все большую популярность на планете, а ставки на него уже сейчас пользуются устойчиво высоким спросом у бетторов. «Фонбет» подогрел интерес к первому мейджору года бонусом из серии «мелочь, а приятно». Выиграть несложно, потратить - не жалко!
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