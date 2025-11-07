БК Фонбет: промокод CUBE до 300 рублей за ставку на киберспорт

Партнерский проект
Букмекер «Фонбет» запускает специальную акцию в честь нового Twitch-шоу «КУБ» от StRoGo. Каждый участник со ставкой на киберспорт и активацией промокода CUBE получает фрибет 300 рублей.
Все указанные условия обязательны для участия в розыгрыше фрибетов:
1. Заведите аккаунт в «Фонбете», если ранее не регистрировались.
2. Активируйте промокод CUBE в разделе «Бонусы и акции» личного кабинета.
3. Сделайте ставку на киберспортивные события (ординар или экспресс) от 300 рублей с кэфом не ниже 1.50.
4. Убедитесь, что пари выполнено с основного счета.
Фрибет 300 рублей гарантирован всем, кто выполнит требования акции.
Фрибет поступает на счет с инструкцией по использованию. Он активен 7 дней, принимаются только одиночные ставки с коэффициентом до 3.00.
Ознакомьтесь со всеми условиями предложения в компактной таблице.
Максимальный размер бонуса
300 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.11.2025 (23:59 МСК)
В зачет идут только пари, которые уже рассчитаны. Отмененные, выкупленные или проданные ставки не учитываются.
Плюсы
Минусы
|➕ Нет необходимости выигрывать ставку и выполнять сложные условия
|➖ Учитываются пари исключительно на киберспорт
|➕ Акция открыта для новых и действующих пользователей Fonbet
Стример StRoGo готовит необычное шоу. Популярные контент-мейкеры окажутся внутри огромного куба и будут проходить задания на логику и смекалку. В честь события БК Fonbet раздает фрибеты, которые позже можно использовать для ставок на IEM Chengdu 2025.